Нереальный тягач Hyundai на водороде: выглядит круто

Экспериментальный дальнобойный тягач HDC-6 представлен на выставке North American Commercial Vehicle Show.

Машина наделена футуристическим обликом, разработанным под руководством шеф-дизайнера компании Люка Данкервольке. Экстерьер «Нептуна», с одной стороны, навеян стилем арт-деко, а с другой — дизайном аэродинамичных локомотивов-«стримлайнеров», широко использовавшихся на железных дорогах США в 30-50-е годы прошлого века.

«Двигатель на водородных топливных ячейках дал нам возможность пересмотреть классическую архитектуру грузовика, — говорит Донкервольке. — Поскольку здесь ниже требования к системе охлаждения, мы разместили решетку радиатора только внизу. Это помогло наделить тягач аэродинамичной и узнаваемой кабиной».

Линии ламелей решетки радиатора спереди визуально продолжаются на боковинах выдвижными ступеньками. Внутри кабины организован просторный жилой модуль, поэтому по длине она гораздо больше кабин европейских грузовиков.

Характеристики силовой установки тягача не сообщаются. По всей видимости, это лишь демонстрационный макет без глубокой технической проработки. По замыслу здесь топливные ячейки, преобразующие водород из баллонов в электричество, которое, собственно, питает моторы и приводит в движение машину.

Тягач представили в связке со специально разработанным полуприцепом-рефрижератором. Он также сделан по энергосберегающим технологиям. Холодильная установка создана французской компанией Air Liquide, ее «углеродный след» на 90% меньше, чем у традиционной установки. Утверждается, что она охлаждается быстрее и лучше поддерживает температурный режим. Стенки полуприцепа тоже уникальные — они сделаны из цельных сэндвич-панелей со вспененной прослойкой и внешними элементами из усиленного волокнами полимера (FRP — Fiber Reinforced Polymer). Для снижения веса у полуприцепа нет ни верхних, ни нижних стальных трубчатых дуг, то есть каркас стенок сделан из пластика и интегрирован в сэндвич-панели.

С 2013 года Hyundai активно вкладывается в исследование и разработку водородных автомобилей. За шесть лет в это направление компания вложила $6,4 млрд. В продуктовой линейке Hyundai с 2018 года есть серийный водородный кроссовер Hyundai Nexo.

Помимо прочего HCD-6 Neptune демонстрирует намерение Hyundai выйти на североамериканский рынок дальнобойных тягачей.

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