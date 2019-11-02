Всего было выпущено менее 600 автодомов Vixen, большинство из которых уже списаны в утиль.

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Автодом Vixen конца 1980-х годов примечателен тем, что это единственный за всю историю автопрома серийный кемпер для водителя. Среди его достоинств — низкий центр тяжести, широкая колея и небольшой коэффициент аэродинамического сопротивления. Всего с 1986 по 1989 годы были выпущены три версии автодома: 21 TD, 21 SE и 21 XC. Общий тираж автомобиля составляет 587 штук. Один из них сейчас продается в Северном Мичигане (США), и является самым крутым подержанным кемпером, который можно купить сегодня.

Этот синий Vixen 21 TD, которых выпустили около 300 штук, имеет 61 000 миль пробега (98 169 км). Для такого автомобиля это мало, особенно если учитывать, что под его полом установлен 2,4-литровый дизельный двигатель BMW. Баварские дизели той эпохи известны своей надежностью при условии должного ухода. Отмечены были лишь некоторые проблемы, связанные с перегревом. Да! И мощность у мотора по современным меркам невелика — всего 115 л.с. и 220 Нм. Но благодаря тому, что он не задушен экологическими нормами, едет автодом с этим моторов весьма резво, расходуя в среднем 8,4 литра солярки на 100 км пути.

Продавец заявляет, что машина в «отличном состоянии». Это подтверждают и фотографии автомобиля: не видно ни ржавчины, ни царапин. Не стоит удивляться — автодом находился на гаражном хранении в очень благоприятном для этого климате.

Стоимость кемпера Vixen 21 TD составляет 35 000 долларов (2 221 625 рублей), что является вполне адекватной ценой, учитывая раритетность, практичность и драйв этого экземпляра.

98000 км за 30 лет: уникальный автодом — в продаже Всего было выпущено менее 600 автодомов Vixen, большинство из которых уже списаны в утиль. 98000 км за 30 лет: уникальный автодом — в продаже

Это был автодом прошлого. А вот как выглядит автодом будущего.

Фото: Facebook Marketplace