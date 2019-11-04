Пресс-центр АВТОВАЗа опубликовал видео, в котором объяснил, что делает автомобили безопасными, несмотря на кузов из фольги.

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АВТОВАЗ продолжает развеивать мифы про отечественные автомобили, а также новые и старые технологии, приводя для примера экспертное мнение специалиста «За рулем»Александра Виноградова и, в частности, его сравнение отечественной «копейки» и Фиата-прародителя. Действительно, ВАЗ-2101 был лучше, чем Fiat 124, но из-за невозможности советских людей сравнивать эти машины, родился миф с прямо противоположным смыслом.

Так происходит и с толщиной металла современных автомобилей, указывает специалист пресс-центра АВТОВАЗа Стас Березий в передаче «В самом деле». Тонкий металл обшивки обусловлен безопасностью пешеходов — он должен как можно меньше травмировать сбиваемых людей. В прежние времена автомобили делались из толстого металла, который выдерживал достаточно сильные удары и не деформировался, но были ли те машины безопасны в случае ДТП? Если изучить результаты краш-тестов, которые никто не скрывает и которых в Сети очень много, то становится понятно, что автомобили «старой закалки» никак не защищают своих пассажиров: их результат — 0 звезд.

В современном автомобиле, и, в частности, в моделях Лада, под тонкой обшивкой прячется сверхпрочный каркас из особых сплавов, который защищает салон автомобиля и сидящих в нем людей. Есть также зоны запланированной деформации, которые, сминаясь, постепенно гасят энергию удара.

Естественно, что при незначительных столкновениях детали обшивки приходят в негодность, чего не происходит с металлом автомобилей прошлого века. Это расстраивает владельцев и заставляет вспоминать добрым словом прежние времена. Но стоит ли жизнь пассажиров и пешеходов искореженной обшивки? Все автоэксперты в этом плане единодушны — стоит.

С результатами краш-тестов автомобилей разных марок можно ознакомиться здесь.

Фото, видео: Youtube