Ранее апелляционный суд постановил — ущерб по этому полису не возмещать. У ВС другое мнение.

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Разворачивались события следующим образом: гражданин Прутков, управляя автомобилем Honda Civic, въехал в припаркованный автомобиль Kia гражданки Дегтяревой, а позже еще и задел припаркованную Волгу. Дегтярева выяснила сумму восстановительного ремонта, которая составила 337 264 руб. 36 коп. и обратилась в страховую компанию.

Гражданская ответственность Пруткова была застрахована в «АльфаСтраховании», но истице в возмещении ущерба было отказано, так как в момент ДТП полис действовать не мог. Дело в том, что владелец Хонды каким-то образом оформил полис задним числом. То есть авария произошла 11 августа 2017 года в 10 часов, а полис был оформлен в тот же день, но в 11 часов 42 минуты.

Однако районный суд, несмотря на это обстоятельство, постановил удовлетворить иск Дегтяревой, аргументируя это тем, что Прутков полностью уплатил страховую премию и, кроме того, в страховом полисе оговорено начало его действия — с 00 часов 00 минут 11 августа.

Апелляционная инстанция отменила решение районного суда на том основании, что на момент аварии гражданская ответственность Пруткова застрахована не была, а в страховую компанию ответчик обратился уже после ДТП.

При этом в «АльфаСтраховании» не отрицали, что полис подлинный и оформлен он должным образом. Исходя из этого, президиум Санкт-Петербургского городского суда встал на сторону истицы, так как в полисе указан срок страхования с 00 ч. 00 мин. 11 августа.

В «АльфаСтраховании» не успокоились и дошли до Верховного суда. В заявлении страховщик указывал, что со стороны Пруткова имело место «недобросовестное поведение и злоупотребление правом при заключении договора после ДТП».

Верховный суд поставил точку в этом деле, постановив, что оснований для кассационной жалобы он не видит. По закону, договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу в момент уплаты страховой премии или ее первого взноса. Однако в договоре был указан иной срок — до происшествия, и ориентироваться следует на него. Кроме того, страховщик обязан обеспечить контроль за использованием бланков полисов, это документ строгой отчетности, и компания несет ответственность за их несанкционированное использование.

«В случае причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевшего владельцем транспортного средства, обязательное страхование гражданской ответственности которого удостоверено страховым полисом обязательного страхования, бланк которого несанкционированно использован, страховщик, которому принадлежал данный бланк страхового полиса, обязан за счёт собственных средств возместить причинённый вред в порядке, установленном данным законом. Из приведённых положений закона следует, что страховщик несёт ответственность перед потерпевшим по обязательствам, удостоверенным принадлежащим страховщику полисом ОСАГО, в том числе и в случаях хищения бланка полиса, его несанкционированного использования, нарушения порядка выдачи полиса, искажения указанных в нем сведений», — говорится в документе Верховного суда.

Таким образом Верховный суд постановил оставить кассационную жалобу компании «АльфаСтрахование» без удовлетворения, а гражданке Дегтяревой — возместить ущерб.

Страховщик не вправе самостоятельно устанавливать вину участников аварии — это также следует из постановления Верховного суда.



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