Реклама Citroen с медведем возмутила зоозащитников

Рекламный ролик Citroen с участием судьи по регби Найджела Оуэнса и фальшивого медведя вызвал неудовольствие отдельных людей за «жестокое обращение с животными».

В комедийном ролике судья Найджел Оуэн продемонстрировал свою способность укрощать и приводить в цивилизованное русло даже самых неуправляемых зверей, как на поле, так и за его пределами. Находясь за рулем нового внедорожника C5 Aircross, мужчина сталкивается с явно фальшивым животным. Затем уэльский судья укрощает дикого зверя, подстригает его, угощает канапе из лосося и даже дает ему краткий урок игры на виолончели, а потом пара уезжает в нарядных смокингах.

Хотя и видно, что медведь переодетый актер, некоторые люди поспешили раскритиковать рекламу за пропаганду жестокого обращения с животными.

18-летняя певица Кэти Маршалл написала в Твиттере: «Очень обеспокоена и грущу по поводу того, что Citroen UK и Найджел Оуэнс используют медведя для рекламы своих автомобилей. Это неправильно заставлять животных выполнять унизительные и неестественные трюки на потеху публики».

Оуэнс с юмором защитил комедийную рекламу и ответил ей в Твиттере: «Кейт, при всем уважении, пожалуйста, используйте немного здравого смысла. Это же человек в костюме медведя! Я бы никогда не стал заниматься чем-то подобным, если бы это был настоящий медведь. Руководствуясь вашей логикой, не стоит тогда поддерживать и замечательную благотворительную программу „Дети в беде“ из-за участия в ней медведя Падси».

В итого певица удалила свой Твитт, но с него уже было сделано много скриншотов. Один из пользователей соцсети едко пошутил по этому поводу: «Медведи вполне способны защитить себя».

Во время празднования Хэллоуина два немецких автогиганта BMW и Mercedes-Benz устроили шуточный обмен колкостями в Твиттере.



Видео: YouTube