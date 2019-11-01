BMW потроллил Mercedes-Benz и... получил «ответку»!

Странный все-таки этот праздник Хэллоуин, вроде бы прикидывается страшным, а на самом деле забавный и даже местами смешной.

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Троллинг между автогигантами BMW и Mercedes уже приобрел форму постоянных дружеских подколок, вот и в этот раз в Твиттере баварцы опубликовали фото Мерседеса в голубой накидке с логотипом BMW и подписью: «Сегодня каждый автомобиль может нарядиться как его любимый супергерой».

Но отпуская шутки в адрес конкурента, нужно быть готовым к тому, что он ответит не менее остроумно. Команда BMW в социальных сетях теперь знает, каково это — после веселого обмена колкостями с коллегами из Daimler.

BMW пыталась высмеять Mercedes—Benz в 10:55 утра, а уже в 11:39 в Твиттере Daimler AG появилась следующая учетная запись, которая даже не нуждалась в картинке: «Неплохо! Это действительно страшный костюм! Особенно решетка радиатора...».

Это краткое утверждение затмило все. Правда, следует немного разъяснить эту шутку. Дело в том, что дизайнеры BMW сейчас делают массивные фирменные решетки радиатора для ряда моделей. Это началось с кроссовера X7, но особо не бросалось в глаза из-за мощных форм самого автомобиля. Обновленная 7-я серия также получила гигантскую решетку, и тут несоответствие элемента общему облику уже было хорошо заметно специалистам. Поскольку конкуренты пристально следят друг за другом, огрехи дизайнеров BMW не ускользнули от внимания мерседесовцев.

Вот так и живут, весело подтрунивая друг над другом. Все-таки забавный этот их Хэллоуин!