За один день девочка попала в две аварии

Шестилетняя девочка в Кирове выжила в двух авариях за один день: при столкновении автомобиля ее семьи на трассе с КАМАЗом погибли родители ребенка, а позднее при госпитализации перевернулась «скорая», которая везла малышку в больницу.

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Страшная авария, в которой погибли родители девочки, произошла в конце октября на 471-м км федеральной автодороги «Вятка». По данным МВД, в Мурашинском районе Кировской области Nissan выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с КАМАЗом.

По предварительной версии, водитель пошел на обгон и не успел вовремя вернуться в свою полосу. В результате происшествия легковой автомобиль сложился в гармошку. Папа с мамой погибли, а девочка, которая сидела в автокресле на заднем сиденье, выжила. С многочисленными ушибами мягких тканей на карете скорой помощи ее отправили в больницу, однако по дороге вновь случилась неприятность.

Машина уже въехала в город и со включенной звуковой сигнализацией мчалась по Кирову. На красный сигнал светофора в центре города она не остановилась, но к этому оказался не готов водитель, который в это время оказался на перекрестке. Он ехал на зеленый свет. В итоге на улице Дзержинского медицинский автомобиль столкнулся с Ford Fusion. Легковушку отбросило к обочине, а скорая перевернулась. Фельдшер и медбрат, которые находились в салоне рядом с пациенткой, получили травмы, а ребенок на этот раз, к счастью, не пострадал.