Выезд на встречку убил пятерых

В Курской области в результате лобового столкновения легкового автомобиля с КАМАЗом погибли пять человек.

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Сегодня рано утром в Курской области произошло ДТП, в котором погибли пять человек и один получил ранения. Авария случилась на 13-м километре трассы Щигры — Колпна, столкнулись автомобиль Audi и тяжелый грузовик с прицепом.

«6 ноября 2019 года примерно в 04:00 на 13-м км автодороги Щигры-Колпна, по предварительным данным, произошло лобовое столкновение автомобиля Audi и автомобиля КАМАЗ. В результате ДТП водитель и четыре пассажира автомобиля Audi скончались на месте», — сообщили в пресс-службе УМВД по Курской области.

В результате удара иномарка была буквально смята, после чего ее, зажатую под бампером грузовика, протащило несколько десятков метров до обочины. В салоне находились пять человек. Все погибли. Чтобы достать тела погибших, спасателям пришлось срезать крышу автомобиля.

В ДТП также пострадал водитель грузового автомобиля, который с травмами различной степени тяжести был доставлен в Щигровскую центральную районную больницу.

Причиной ДТП, как предполагают полицейские, стал выезд иномарки на полосу встречного движения.

В результате аварии дорога оказалась перекрыта, место происшествия автомобили объезжают по грунтовой дороге в режиме реверсивного движения. Ведется следствие.

Случается так, что водители грузовиков не чувствуют ударов других автомобилей в свои машины и в неведении покидают места ДТП. В том числе смертельных.

Фото: пресс-служба УМВД по Курской области