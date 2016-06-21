Водитель фуры уехал со смертельного ДТП: просто не почувствовал — журнал За рулем

Водитель фуры уехал со смертельного ДТП: просто не почувствовал

Так заявил полицейским водитель грузовика позже.

Материалы по теме
Чиновники из Крыма разбились в Подмосковье. Один погиб

Сегодня в Волгоградской области, на 792-м км автодороги Р-22 «Каспий», произошло смертельное ДТП, в котором пострадали шесть человек. Водитель легкового автомобиля врезался в едущий перед ним грузовик.

«1 ноября 2019 года 63-летний житель Михайловского района, управляя автомашиной ВАЗ-2112, двигаясь по автодороге Р-22 „Каспий“ в сторону Волгограда, на 792-м км не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с впереди движущимся автомобилем МАЗ-6312 с прицепом под управлением 55-летнего водителя», — сообщили в ГИБДД Волгоградской области.

В результате столкновения виновник аварии погиб на месте. Вместе с ним в машине находились еще шесть (!) человек, которые с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу.

«Водитель легкового автомобиля скончался на месте, его пассажиры: 35-летняя женщина, 17-летняя девушка, двое 15-летних подростков, 13-летний и 8-летний мальчики с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу», — рассказали в полиции.

Водитель грузового автомобиля после столкновения продолжил движение и скрылся с места аварии. Его задержали в Иловлинском районе области. Оказалось, что мужчина не знал, что стал участником смертельного ДТП.

«После совершения аварии водитель грузового автомобиля покинул место аварии, он был задержан нарядами ДПС на территории Иловлинского района. Мужчина пояснил, что не почувствовал момента совершения ДТП», — говорится в сообщении Госавтоинспекции.

Проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Фото: ГИБДД Волгоградской области

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые
Загрузка...