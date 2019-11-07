Кадыров протестировал первый бронеавтомобиль, произведенный в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в соцсетях о первом опытном образце бронированного автомобиля Болат. Его создала одноименная чеченская компания.

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14-местный салон и передняя панель, обитая кожей. Внутри эта спецтехника, которая должна поступить в распоряжение российской армии, выглядит довольно впечатляюще. Задачи у броневика абсолютно конкретные: он предназначен для использования в различных спецоперациях, для перемещения личного состава силовых ведомств и доставки грузов. Также бронеавтомобиль годится для перевозки раненых и буксировки прицепов.

Броня его очень крепка, он способен защитить от любого стрелкового оружия, бронебойно-зажигательных боеприпасов, гранат типа Ф-1 и РГО. Также он может выдержать подрыв взрывным устройством массой до 4 кг в тротиловом эквиваленте. Болат рассчитан на грузо­подъемность до 6800 кг, а его максимальная скорость достигает 120 км/ч.

Рамзан Кадыров лично протестировал новый бронеавтомобиль и заключил, что, в целом, он ему понравился. «Салон его достаточно комфортен и безопасен, оснащен точками ведения огня, противоподрывными сиденьями и усиленным полом, системой кондиционирования и вентиляции», — рассказал глава республики.

Вместе с тем Кадыров внес и свои предложения по доработкам, «учитывая интересы силовых ведомств», и выразил уверенность, что после модификации бронеавтомобиль Болат будет «отвечать всем самым современным требованиям и параметрам, применяемым в армейской практике, а также во внутренней службе».

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Видео: YouTube