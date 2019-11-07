Своих не бросаем: медведица уносит с дороги раненого детеныша

Давно развенчан миф, что в России по дорогам «пешком» ходят белые медведи. Тем временем в Америке героями становятся черные медведи, которые не просто ходят, но и перебегают дороги в неположенном месте.

Материалы по теме Медведь улыбнулся пассажирам машины и помахал лапой

В американском округе Колйер, штат Флорида, мать-медведица не оставила в беде своего малыша, которого, по всей видимости, сбила машина. Видео, снятое очевидцами 4 ноября, опубликовал портал WINK-TV.

На кадрах видно, как медведица схватила детеныша за холку, дотащила его до обочины и отошла. Затем она вернулась, но не одна, а с другими медведями-барибалами. Правда, эта операция по спасению, к которой позже присоединились местные экологи, имела грустный финал. Как сообщила комиссия по охране рыб и дикой природы Флориды, раненый медвежонок погиб от полученных травм.

История с косолапым представителем фауны вызвала всплеск возмущений со стороны жителей. «Это трагедия, и неважно, сбили медведя или человека, — написала одна из активисток. — Власти должны установить на дорогах предупреждающие знаки. Тогда водители будут ездить по ночам осторожнее».

СПРАВКА

Барибал — наиболее распространенный в Северной Америке вид медведей. Взрослый самец достигает длины 1,4–2 метра и весит до 360 килограммов. Представители этого вида очень редко нападают на людей.