В отношении таксиста может быть возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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В Пресненский райотдел МВД Москвы с заявлением обратился иностранец, гражданство которого и имя не разглашаются. Он сообщил полицейским о том, что какой-то мужчина подвез его от Экспоцентра в пределах Москвы за 41 тыс. рублей.

Иностранец, с его слов, на поездку согласился и, приехав на место, расплатился с таксистом, но позже выяснил, что переплатил за услуги такси раз в сто.

Из-за того что такси он поймал на обочине набережной, а не заказывал через оператора или агрегатора, выяснить, что это был за автомобиль и кто находился за рулем, будет сложно, пишет ТАСС. Известно лишь, что это был автомобиль марки Hyundai. Обманутый иностранец не обратил внимания ни на номерные знаки, ни на модель машины. Неизвестно ему и имя таксиста.

Полицейские намерены найти машину мошенника по записям с видеокамер, которых возле Экспоцентра достаточно. В отношении водителя может быть возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Таксистам с нового года запретят парковаться во дворах.

Фото: Daniel Monteiro / Unsplash