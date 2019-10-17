Сегодня, в 16:59 Грузовикам и такси запретят парковаться во дворах: уже с 1 января С 1 января 2020 года вступит в силу приказ Минтранса № 199, запрещающий коммерческому транспорту парковаться во дворах многоквартирных домов. Жители точно окажутся рады.
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В следующем году ставить на длительную парковку (то есть оставлять на ночь) нельзя будет:
оформленную на себя или на фирму машину такси, фургончики, в том числе ГАЗели, автомобили каршеринга.
А вот и первая «кочка», на которой споткнется обыватель, ознакомившись с этим приказом. В федеральном законодательстве нет определения «коммерческий транспорт». К нему можно отнести и спецтехнику, и автобусы, и даже самосвалы. По сути, это любой вид транспорта, который используется в предпринимательской деятельности (то есть для получения прибыли).
Приказ не дает информации, какой предусмотрен штраф за нарушение новых правил и заберут ли машину на штрафстоянку. В конце концов, неясно даже, кто будет контролировать его исполнение.
Но тогда какие цели преследует закон? На форумах обсуждаются версии, что толчком к созданию документа были многочисленные жалобы жильцов домов, которым не нравится, когда двор заставлен «неизвестно откуда взявшимися машинами».
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В 2018 году гражданин Тепленичев Р. С. подал иск в Верховный суд, чтобы оспорить санитарные правила организации парковок во дворе. Жильцы постоянно оставляли автомобили около детских площадок, мешали мамам с колясками и прогревали двигатели по утрам. Согласно п. 2.3 и 2.10 Санитарных норм во дворах можно организовать только гостевую автостоянку, но не постоянную.
Верховный суд дважды рассматривал дело и оба раза отказал Тепленичеву. Суд счел, что гостевые парковки возле дома не нарушают законы о санитарном благополучии, охране окружающей среды и противодействии терроризму. А доказательств, что жильцы используют их на постоянной основе, нет.
Верховный суд разъяснил существующие правила парковки во дворах в связи с несколькими подобными обращениями. Запретить парковку для коммерческих транспортных средств собирается не судебное ведомство, а Министерство транспорта.
Понятие «парковка» в данном случае — это специальное место, где водитель может оставить машину после окончания смены или возвращения из рейса. То есть остановиться для разгрузки товара или ожидания пассажиров по-прежнему будет можно.
Изменения будут актуальны в Москве, С.-Петербурге и Севастополе.
Хотите знать, когда суды отменяют штрафы за парковку? Фото: depositphotos.com
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