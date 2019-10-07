На форумах автовладельцев вопрос «Оштрафует ли ГИБДД за парковку на „лежачем полицейском“? вошел в топ самых часто задаваемых.

Насмешливые стражи дорог часто шутят, что за это полагается тюремный срок — как за насилие по отношению к представителю власти. А если серьезно?

По мнению автоэкспертов, вынужденная парковка машины на «лежачем полицейском» — отнюдь не экстравагантный способ заявить о себе окружающим. В некоторых случаях это чуть ли не единственный вариант оставить машину, не мешая другим участникам движения. Подобным образом приходится поступать автовладельцам-клеркам, работающим в офисных зданиях, в окрестностях которых с парковочными местами дело обстоит не самым лучшим образом.

Аналогичные проблемы, кстати, ежедневно решают обитатели новостроек-«человейников» в пригородах мегаполисов, создатели которых даже не пытались всерьез думать о транспортно-парковочных проблемах будущих владельцев квартир в гигантских высотках.

И там, и там зона расположения «лежачего полицейского» становится объектом интереса граждан с точки зрения парковки.

Изучение актуального российского законодательства не обнаруживает в нем прямых запретов на парковку на «лежачем полицейском». Однако всегда следует помнить, что искусственная неровность устанавливается, как правило, не просто так.

Очень часто их ставят, например, перед нерегулируемыми пешеходными переходами. Как известно, парковаться на расстоянии ближе пяти метров к зебре запрещено ПДД и чревато штрафом в размере тысячи рублей (статья 12.19), а в некоторых городах, как в столице, еще и эвакуацией машины на штрафстоянку.

В этом случае за стоящую на «лежачем полицейском» машину автовладелец может расстаться с немалой суммой. Кроме того, искусственные неровности достаточно часто устанавливаются на улицах, где парковка запрещена вообще или по четным/нечетным дням. В таких условиях стоянка на «полицейском» наказывается как парковка в неположенном месте.

Узнайте результаты опроса населения об эффективности «лежачих полицейских».

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