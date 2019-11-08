Вкусы покупателей поменялись — например, Volkswagen Tiguan стал популярнее, чем Renault Duster.

Материалы по теме Мы не можем покупать новые автомобили — рынок упал на 5,2%

Опубликованы результаты продаж новых автомобилей в октябре. Напомним, что они сократились на 5,2%. Следует отметить, что в рейтинге самых популярных моделей сменились лидеры. Например, Volkswagen Tiguan обошел по продажам Renault Duster. Но французский кроссовер все еще лидирует по итогам продаж десяти месяцев 2019 года.

Согласно отчету Ассоциации европейского бизнеса, самым популярным кроссовером по итогам продаж октября стал Hyundai Creta, который за месяц купили 6806 человек, и спрос на автомобиль растет — он на 16% выше, чем в октябре прошлого года. Второе место занимает теперь Volkswagen Tiguan. Он стал популярнее на 12% и разошелся тиражом 3704 штуки. Рост спроса позволил ему обойти французский кроссовер Renault Duster, который потерял 11% покупателей. Результат его продаж составил 3431 автомобиль.

Четвертое место занимает отечественный внедорожник Lada 4x4. Спрос на него тоже снижается — на 11%, и дилеры смогли продать лишь 2861 автомобиль. В пятерку самых популярных вошел также Mitsubishi Outlander, который выбрали 2381 покупатель. Это больше, чем в октябре прошлого года, на 5%. В результате он обошел по продажам чешский кроссовер Skoda Kodiaq, который пока опережает его по результатам продаж десяти месяцев 2019 года.

Как только что было отмечено, Skoda Kodiaq опустился на шестое место, но спрос на него продолжает расти. Его купили 2364 человека, что на 6% больше, чем годом ранее. Седьмое место досталось Hyundai Tucson, который, несмотря на спад продаж на 6% (до 2204 штук), оказался популярнее, чем Nissan Qashqai, который в топ-10 октября даже не вошел, но опережает корейский кроссовер по итогам продаж с начала года. На восьмой строчке рейтинга расположился Kia Sportage. Следует отметить, что по итогам продаж года модель занимает четвертую строчку, а значит спрос на автомобиль падает. Всего в октябре его приобрели 2101 человек, что на 4% меньше, чем в октябре прошлого года.

На девятой позиции — Chevrolet Niva, которой нет в топ-10 бестселлеров по итогам десяти месяцев продаж. Спрос на внедорожник падает очень и очень стремительно — на 30%, но результат 1920 проданных в октябре машин позволил модели войти в топ-10 октября. Замыкает десятку новинка этого года Renault Arkana, которой так же нет в топ-10 бестселлеров года из-за недавнего старта продаж. В октябре кросс-купе приобрели 1909 человек.

Среди моделей, которые есть в топ-10 бестселлеров года, но нет в топ-10 популярных кроссоверов октября, помимо Nissan Qashqai, — Renault Kaptur и Toyota RAV4, продажи нового поколения которой только начались.

Топ-10 популярных кроссоверов в октябре 2019 г. (АЕБ)

Место Марка, модель Продано, шт. Рост/спад, % 1 Hyundai Creta 6806 +16 2 Volkswagen Tiguan 3704 +12 3 Renault Duster 3431 —11 4 Lada 4x4 2861 —11 5 Mitsubishi Outlander 2381 +5 6 Skoda Kodiaq 2364 +6 7 Hyundai Tucson 2204 —6 8 Kia Sportage 2101 —4 9 Chevrolet Niva 1920 —30 10 Renault Arkana 1909 —

В основном, в России продаются автомобили лишь трех классов, которые занимают более половины рынка.

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