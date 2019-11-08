Водители-левши попадают в аварии чаще правшей

Страховщики проанализировали страховые случаи с начала 2019 года и провели опрос среди застрахованных автовладельцев.

Выяснилось, что водители-левши попадают в ДТП на 25% чаще правшей. Исследование проводила компания из Казахстана «Лондон-Алматы» с помощью опроса среди почти двух тысяч автовладельцев в городах Алматы и Нур-Султане (бывшая Астана) в возрасте от 18 до 67 лет.

Согласно выбранной методике, сначала проводилось глубинное интервью, а затем полученные в ходе качественных исследований гипотезы проверялись методом сравнения с собственными статистическими данными.

Участникам предлагали ответить на ряд вопросов: Вы правша или левша? Попадали ли вы в ДТП в течение пяти последних лет? Были ли вы виновником аварии? Часто ли вы нарушаете правила дорожного движения при управлении автомобилем? Получили ли вы в течение последних двух лет штрафы за нарушение скоростного режима? Испытываете ли вы сложности при парковке автомобиля или движении задним ходом? Как вы можете определить свой характер? Какие личные качества вы считаете главными?

Всего 14% ответили, что они являются левшами, при этом 26% водителей-левшей получают штрафы за превышение скорости, а среди правшей таких всего 18%. У 29% левшей возникают трудности при парковке автомобиля, среди правшей таких только 21%.

Интересно, что большинство водителей-левшей считают себя рискованными, признаются, что иногда под настроение могут выехать на красный свет, а среди своих слабых сторон отмечают чрезмерную резкость и вспыльчивость.

И все же аналитики страховой компании считают, что причина большей аварийности левшей в том, что машины, дорожные знаки и вся инфраструктура, с которой взаимодействуют водители, спроектированы исходя из особенностей правшей. Левшам же приходится приспосабливаться к предложенным условиям.

Ранее в исследованиях одного зарубежного университета было обнаружено, что действия человека зависят от того, какая рука у него ведущая. Так, правша будет гораздо чаще брать печенье из коробки, если она стоит справа, а левша — слева. Руководствуясь этой логикой, водители-левши с большей вероятностью рефлекторно повернут налево, на полосу встречного движения, чем направо, с дороги, отсюда и большее число аварий.

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