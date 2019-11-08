Родстер «Крым»: начались дорожные испытания

В 2020 году, спустя 13 лет после ввода системы автоматической фиксации нарушений правил, у водителей появится возможность обжаловать постановления с камер через портал госуслуг. А еще — дистанционно вернуть деньги за ошибочно выписанное постановление, если штраф уже оплачен. Как это будет работать, выяснил автоэксперт. Спойлер: прогноз неутешителен.
С 5 по 10 ноября в Милане пройдет 77-я международная выставка EICMA, где соберутся многочисленные производители мототехники, экипировки и аксессуаров. Компания Motul представит новое оформление для продукции Powersport.