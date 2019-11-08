Родстер «Крым»: начались дорожные испытания

Студенты и аспиранты МГТУ имени Баумана проводят обкатку своего экспериментального проекта.

Прототип, построенный на базе Lada Kalina со 106-сильным двигателем и 5-ступенчатой МКП, отправился в тестовый пробег по трем городам центральной России.

Нынешний вариант — второй по счету. В нем были учтены замечания по работе подвески и трансмиссии, а также некоторые конструктивные недостатки, выявленные в ходе испытаний первого прототипа.

Габаритные размеры «Крыма»:

длина — 3905 мм

ширина — 1679 мм

высота — 1217 мм

колесная база — 2470 мм

В дальнейшем родстер планируется оснастить 140-сильным мотором и автоматической КП.

Вы спросите, зачем студентам это надо? Разумеется, не только для того, чтобы научиться разбирать и собирать отечественные автомобиля, внося какие-либо изменения. Цель проекта — создать недорогой спортивный молодежный автомобиль, полностью собранный из российских комплектующих. Ориентировочная цена родстера в серии составляет порядка 650 000 рублей в ценах 2019 года.

Команда проекта уже посетила Ярославль и Нижний Новгород. На очереди — Владимир. По итогам испытаний будут выявлены слабые места, которые учтут при постройке третьего прототипа, удовлетворяющего всем требованиям безопасности и оптимизированного к серийному производству.

Такими были родстеры советской эпохи. Хотите посмотреть?

Фото: vk.com/crimea_roadster