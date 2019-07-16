Спорткары, кабриолеты, родстеры... 15 уникальных советских машин

Отечественная автомобильная промышленность потребителей не баловала — седаны да универсалы. За всю советскую историю простым покупателям в 1950-х продавали лишь пару четырехдверных кабриолетов.