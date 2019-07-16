15 советских спорткаров: запретные плоды — журнал За рулем

Спорткары, кабриолеты, родстеры... 15 уникальных советских машин

Отечественная автомобильная промышленность потребителей не баловала — седаны да универсалы. За всю советскую историю простым покупателям в 1950-х продавали лишь пару четырехдверных кабриолетов.

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А ведь иногда так хотелось чего-нибудь необычного, особенно — эксклюзивного! Скажем, спортивное купе, а еще лучше — кабриолет или родстер. Иногда такие машины единичными образцами делали крупные автозаводы. Но они, в лучшем случае, оставались опытными образцами или выступали в гонках. Даже до мелкосерийного производства ни один заводской гран-туризмо не дошел. Но этот пробел заполняли трудолюбивые и изобретательные советские самоделкины. Некоторые их автомобили не стыдно было поставить рядом с заводскими.

Самые интересные модели — в галерее ниже.

Спорткары, кабриолеты, родстеры... 15 уникальных советских машин

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Фото: из архива автора
Спорткары, кабриолеты, родстеры... 15 уникальных советских машин
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