Спорткары, кабриолеты, родстеры... 15 уникальных советских машин

Материалы по темеЦиклоп, Победа-Спорт, Эстония-21... — самые быстрые спорткары СССР
А ведь иногда так хотелось чего-нибудь необычного, особенно — эксклюзивного! Скажем, спортивное купе, а еще лучше — кабриолет или родстер. Иногда такие машины единичными образцами делали крупные автозаводы. Но они, в лучшем случае, оставались опытными образцами или выступали в гонках. Даже до мелкосерийного производства ни один заводской гран-туризмо не дошел. Но этот пробел заполняли трудолюбивые и изобретательные советские самоделкины. Некоторые их автомобили не стыдно было поставить рядом с заводскими.
Самые интересные модели — в галерее ниже.
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Фото: из архива автора
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