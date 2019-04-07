Неизвестные автомобили СССР: родстер, пикап, кабриолет...

Пикап ФЗУ, кабриолет КИМ‑10–51, великолепная реплика ЗИС‑102 — «За рулем» рассказывает о самых интересных машинах, представленных на 28-й выставке Олдтаймер-Галерея Ильи Сорокина.

Редкий старый автомобиль дожил до наших дней без исторических «наслоений». Вопрос лишь в масштабах бедствия. Прилично сохранившиеся экземпляры встречаются, но всё реже и реже, в большинстве своем это массовые модели. А найти раритетную мелкосерийную модификацию, а тем более опытный образец — и вовсе утопия. Приходится довольствоваться старыми фотографии. Или…

Одна из самых ярких ретропремьер выставки украшала стенд «За рулем» на Олдтаймер-Галерее Ильи Сорокина. Москвич‑408 Турист — спортивный автомобиль на узлах серийного Москвича‑408. В середине 1960‑х сделали всего два опытных образца на базе запущенного в 1964 году в серию нового Москвича‑408. Один из опытных образцов имел стальной кузов, другой — с наружными алюминиевыми панелями. Для придания жесткости днище усилили Х‑образным подрамником. Кроме того, одна машина была оснащена мотором с впрыском топлива ЦНИТА, который развивал 63 «лошадки» ­против стандартных пятидесяти. Жаль, что оба опытных экземпляра пустили под нож. Но замечательно, что в мастерской Евгения Шаманского воссоздали такую машину — тщательно, до мельчайших деталей. И теперь у нас есть возможность рассмотреть этот замечательный автомобиль живьем. Спасибо реставраторам!
Одна из самых ярких ретропремьер выставки украшала стенд «За рулем» на Олдтаймер-Галерее Ильи Сорокина. Москвич‑408 Турист — спортивный автомобиль на узлах серийного Москвича‑408. В середине 1960‑х сделали всего два опытных образца на базе запущенного в 1964 году в серию нового Москвича‑408. Один из опытных образцов имел стальной кузов, другой — с наружными алюминиевыми панелями. Для придания жесткости днище усилили Х‑образным подрамником. Кроме того, одна машина была оснащена мотором с впрыском топлива ЦНИТА, который развивал 63 «лошадки» ­против стандартных пятидесяти. Жаль, что оба опытных экземпляра пустили под нож. Но замечательно, что в мастерской Евгения Шаманского воссоздали такую машину — тщательно, до мельчайших деталей. И теперь у нас есть возможность рассмотреть этот замечательный автомобиль живьем. Спасибо реставраторам!

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Честно говоря, раньше я склонялся к позиции ортодоксов, которые не то чтобы презирают новодел, но скептически относятся к машинам, созданным с нуля по старой документации и фотографиям (такие принято называть репликами или репликарами). Но теперь полагаю, что ничего плохого в подобном подходе нет. Ведь и  то, что называют реставрацией, нынче чаще всего сводится к превращению в автомобиль кучки ржавого металла. И грань между такой работой и созданием реплики провести всё труднее.

Главное — не придумывать легенд про найденный в каком-то сарае и чудом сохранившийся прототип или неизвестную прежде модификацию. Если реплика честная и умело сделанная, уважать ее и ее создателя стóит уже за вложенный в нее кропотливый труд. И за то, что они дают нам возможность увидеть не только картинку, а автомобиль «живьем».

Москвич‑408 Турист
Москвич‑408 Турист

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Так что здорово, что на очередной (уже 28‑й!) Олдтаймер-Галерее Ильи Сорокина были и сохранившиеся, и отреставрированные, и созданные с нуля автомобили. У машин, представляющих каждое из этих направлений, есть свой колорит и свой шарм. Хотя, конечно, и несколько разный.

Мы тоже приняли участие в Галерее — выставили на стенде журнала «За рулем» заботливо воссозданный по чертежам двухдверный открытый Москвич‑408 Турист. Только представьте, что такие Москвичи могли бы рассекать по просторам нашей родины и других стран! Насколько радостнее стала бы автомобильная палитра! ­­

Но — не случилось. Как и многое другое в нашей автомобильной истории. Но не будем о грустном. Давайте порадуемся тому, что удалось сохранить до наших дней.

Самые яркие экспонаты, сделанные в СССР, чудом сохранившиеся и заботливо отреставрированные, — в галерее ниже.

Неизвестные автомобили СССР: родстер, пикап, кабриолет...

Неизвестные автомобили СССР: родстер, пикап, кабриолет...
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