Неизвестные автомобили СССР: родстер, пикап, кабриолет...

Полицейский остановил пикап, так как в участок поступил сигнал, что водитель вроде неуверенно держится своей полосы. Каково же было изумление копа, когда он увидел, что такое поведение вызвано вовсе не сотовым телефоном в руке или неадекватным состоянием водителя…
В декабре прошлого года на сайте «За рулем» была опубликована статья «Такая реформа техосмотра работать не будет!». Просмотров оказалось немало, как и комментариев. Обсуждение вышло настолько интересным, что его просто нельзя было оставить без внимания.
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Редкий старый автомобиль дожил до наших дней без исторических «наслоений». Вопрос лишь в масштабах бедствия. Прилично сохранившиеся экземпляры встречаются, но всё реже и реже, в большинстве своем это массовые модели. А найти раритетную мелкосерийную модификацию, а тем более опытный образец — и вовсе утопия. Приходится довольствоваться старыми фотографии. Или…
Одна из самых ярких ретропремьер выставки украшала стенд «За рулем» на Олдтаймер-Галерее Ильи Сорокина. Москвич‑408 Турист — спортивный автомобиль на узлах серийного Москвича‑408. В середине 1960‑х сделали всего два опытных образца на базе запущенного в 1964 году в серию нового Москвича‑408. Один из опытных образцов имел стальной кузов, другой — с наружными алюминиевыми панелями. Для придания жесткости днище усилили Х‑образным подрамником. Кроме того, одна машина была оснащена мотором с впрыском топлива ЦНИТА, который развивал 63 «лошадки» против стандартных пятидесяти.
Жаль, что оба опытных экземпляра пустили под нож. Но замечательно, что в мастерской Евгения Шаманского воссоздали такую машину — тщательно, до мельчайших деталей. И теперь у нас есть возможность рассмотреть этот замечательный автомобиль живьем. Спасибо реставраторам!
Одна из самых ярких ретропремьер выставки украшала стенд «За рулем» на Олдтаймер-Галерее Ильи Сорокина. Москвич‑408 Турист — спортивный автомобиль на узлах серийного Москвича‑408. В середине 1960‑х сделали всего два опытных образца на базе запущенного в 1964 году в серию нового Москвича‑408. Один из опытных образцов имел стальной кузов, другой — с наружными алюминиевыми панелями. Для придания жесткости днище усилили Х‑образным подрамником. Кроме того, одна машина была оснащена мотором с впрыском топлива ЦНИТА, который развивал 63 «лошадки» против стандартных пятидесяти.
Жаль, что оба опытных экземпляра пустили под нож. Но замечательно, что в мастерской Евгения Шаманского воссоздали такую машину — тщательно, до мельчайших деталей. И теперь у нас есть возможность рассмотреть этот замечательный автомобиль живьем. Спасибо реставраторам!
Честно говоря, раньше я склонялся к позиции ортодоксов, которые не то чтобы презирают новодел, но скептически относятся к машинам, созданным с нуля по старой документации и фотографиям (такие принято называть репликами или репликарами). Но теперь полагаю, что ничего плохого в подобном подходе нет. Ведь и то, что называют реставрацией, нынче чаще всего сводится к превращению в автомобиль кучки ржавого металла. И грань между такой работой и созданием реплики провести всё труднее.
Так что здорово, что на очередной (уже 28‑й!) Олдтаймер-Галерее Ильи Сорокина были и сохранившиеся, и отреставрированные, и созданные с нуля автомобили. У машин, представляющих каждое из этих направлений, есть свой колорит и свой шарм. Хотя, конечно, и несколько разный.
Мы тоже приняли участие в Галерее — выставили на стенде журнала «За рулем» заботливо воссозданный по чертежам двухдверный открытый Москвич‑408 Турист. Только представьте, что такие Москвичи могли бы рассекать по просторам нашей родины и других стран! Насколько радостнее стала бы автомобильная палитра!
Но — не случилось. Как и многое другое в нашей автомобильной истории. Но не будем о грустном. Давайте порадуемся тому, что удалось сохранить до наших дней.
Самые яркие экспонаты, сделанные в СССР, чудом сохранившиеся и заботливо отреставрированные, — в галерее ниже.
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