Афера года: русские контрабандой ввозили в Германию элитные авто! — журнал За рулем

Афера года: русские контрабандой ввозили в Германию элитные авто!

В рейде против русской мафии участвовали более 160 представителей немецкой таможни и полиции.

Материалы по теме
Наркокартель отправил товара на $4,5 млн в Ford. Ошибся с дилерами!

В немецком городе Нойс проведена масштабная совместная операция таможни и полиции против русской мафии, которая поставляла в Германию контрабандные автомобили элитных марок из России.

В рейде против контрабандистов принимали участие более 160 таможенных следователей и представителей федеральной полиции. Они провели обыски в 17 жилых и деловых помещениях, расположенных в городе Нойсе и районе Северного Рейна-Вестфалии.

Двое немцев и двое россиян подозреваются в том, что они много лет импортировали элитные автомобили в Евросоюз без уплаты таможенных пошлин и НДС на импорт. В результате государству был нанесен ущерб более 650 000 евро (более 45,7 млн рублей).

По поддельным таможенным документам было продано около 100 дорогих автомобилей. Еще 17 готовых к продаже роскошных автомобилей были обнаружены в ходе обысков. Также у преступников изъяли более 5000 евро наличными (более 350 тыс. рублей) и двое часов элитных брендов, которые хранились в сейфе.

Автомобили покупались у неустановленных людей в России. Затем наемные водители перегоняли машины в Германию. Далее на автомобили изготавливались поддельные документы — те, кто их печатал, успели скрыться вместе с оборудованием.

Ввозимые в ЕС из третьих стран автомобили облагаются 10-процентными таможенными пошлинами и 19-процентным НДС на импорт от стоимости транспортных средств.

Фото: полиция Эссена

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые
Загрузка...