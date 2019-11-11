Аккуратных водителей начнут поощрять в 2020 году. Только чем?

В этой истории было сложно разобраться даже представителю власти в мантии. На первый взгляд рядовая проверка документов у автоледи обернулась то ли нелепым розыгрышем, то ли выявлением потенциально опасного преступника.
В такой ситуации может оказаться каждый: в ДТП не попадал, тем более не сбегал с места аварии, а в суд вызывают и грозят отобрать права. К чему готовиться и что предпринять, разъясняет глава Госавтоинспекции Михаил Черников.
Электронная начинка машин с функцией «Старт/Стоп» включает в себя специальный контроллер, который следит за состоянием бортового источника питания. Что, впрочем, не избавляет владельца такого автомобиля от необходимости периодически подзаряжать «старт-стопную» батарею. Как же это следует делать?
«За рулем» меняет формат тест-драйвов. До сих пор мы интересовались только новинками и раритетами. Теперь будем тестировать и лидеров рынка: они уже давно в продаже, и у вас накопились к ним вопросы. Мы на них ответим.
Прыгать — для автомобилей это не совсем привычное занятие, но я осознанно ввел это упражнение в свою систему тестов. На этот раз X-Line и Tiggo 4 прошли, можно сказать, «огонь и воду». Так и должно быть, если кому-то захочется прыгнуть выше других на рынке и ощутить, как звучат «медные трубы».