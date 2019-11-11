Аккуратных водителей начнут поощрять в 2020 году. Только чем?

Система заработает в тестовом режиме в следующем году, но пока еще не решено, как будут начисляться баллы и на что их можно будет тратить.

Вице-премьер Максим Акимов уверен, что поощрение водителей за аккуратное вождение приведет к повышению уровня безопасности на дорогах, поэтому намерен ускорить внедрение новой системы, предполагая ее запуск в тестовом режиме уже в следующем году.

«Я думаю, что за этим, безусловно, будущее, — приводит его слова ТАСС. — Это очень важный вклад в общую безопасность. В экспериментальном режиме такие решения можно запустить в следующем году».

Аккуратным водителям, не нарушающим правила дорожного движения, будут начисляться баллы, которые можно будет потратить на некоторые льготы. Какие именно — пока непонятно. Неясно и то, как станут оценивать аккуратность водителей.

По словам Акимова, для введения поощрительной системы никакого «специального оборудования не надо», но потребуется регуляторная рамка для учета набираемых баллов и последующей их монетизации, создание которой будет обсуждаться комиссией по безопасности дорожного движения.

«Регуляторную рамку, чтобы можно было влиять на стоимость страховок, на набор каких-то баллов, которые потом позволят их монетизировать, конечно, ее будет создать значительно сложней», — говорит вице-премьер.

Отсутствие специальных средств мониторинга поощрительной системы может привести к тому, что люди, имеющие водительские права, но по той или иной причине не ездящие за рулем, автоматически будут становиться аккуратными водителями. Таковыми окажутся и те, кто управляет не своими транспортными средствами, но нарушает правила дорожного движения в зоне действия комплексов фото- и видеофиксации.

Акимов предполагает, что полученными баллами аккуратные водители смогут оплачивать штрафы, но такое положение вещей противоречит самому понятию «аккуратный водитель». Поэтому, скорее всего, поощрения коснутся только стоимости страховки ОСАГО, если удастся договориться со страховщиками. Прочие льготы, наподобие бесплатного проезда по платным участкам дорог, либо свободная парковка на платных местах, также потребуют договоренностей со сторонними организациями.

Идея поощрения за аккуратное вождение необходима, но работать она сможет только при условии реальных льгот и послаблений. Например, в качестве такового можно рассматривать отмену начисляемого транспортного налога за год, в течение которого автомобиль не нарушал ПДД. Но у этого бонуса также есть минусы — транспортных средств у человека может быть несколько либо сумма транспортного налога может оказаться слишком незначительной для автовладельца. Кроме того, гражданин может ездить на машине, зарегистрированной не на него.

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