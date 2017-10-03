7 мифов о ремнях безопасности: ГИБДД проводит акцию

11 ноября началась акция ГИБДД «Один щелчок спасает жизнь», посвященная популяризации ремней безопасности. Она продлится до 15 декабря, и за это время стражи дорог обещают рассказать, почему обманывать нехитрое устройство — глупо.

Материалы по теме А что, если не пристегиваться? Все штрафы и прочие последствия

Сотрудники ГИБДД будут оперировать устаревшими знаниями, но инспекторы уверяют, что с тех пор мало что изменилось. Согласно исследованию Госавтоинспекции МВД России 2013 года, в котором приняло участие более 50 тысяч человек, установлено, что только половина граждан РФ всегда пристегиваются.

А по данным ВЦИОМ годичной давности, ремнями безопасности на заднем сиденье пользуются и того меньше — только 17% россиян.

Результаты двух опросов показали, что у большинства людей, которые игнорируют это элементарное правило безопасности, в качестве оправданий — только мифы, которые они сами себе придумали. Инспекторы готовы развенчать эти заблуждения «на месте»: в рамках рейда они будут останавливать автомобили и рассказывать водителям и пассажирам, почему те неправы.

Анализ ДТП показывает, что ремни безопасности уменьшают риск гибели и тяжелых травм:

при фронтальном столкновении — в 2,5 раза,

при боковом — в 1,8 раза,

при опрокидывании — в 5 раз.

Более того, анализ 100 тысяч ДТП показал, что почти 80% пассажиров передних сидений могли бы выжить, если бы задние пассажиры... были пристегнуты.

А теперь 7 мифов о ремнях безопасности, которые расскажут вам инспекторы ГИБДД с 11 ноября по 15 декабря (если остановят):

Миф 1. Ремни безопасности неудобны.

Понятие удобства весьма субъективно. Если человек привык пристегиваться с детства, для него будет дискомфортом не защелкнуть ремешок. Естественная потребность пристегиваться, по некоторым данным, вырабатывается за 3–8 месяцев — это как приобретенный рефлекс. Про неудобство ремней говорят лишь те, кто всегда их игнорировал.

Миф 2. Если автомобиль оборудован подушками безопасности, ремни не нужны.

Подушки и ремни не взаимозаменяемы. Больше половины ДТП, как показывает практика, требует одновременного срабатывания и тех, и других.

Миф 3. Ремень безопасности может помешать выбраться из горящего или тонущего автомобиля.

Справедливости ради надо сказать, что такое действительно может случиться, но вероятность подобного происшествия — один случай из тысячи.

Миф 4. При аварии лучше быть выброшенным.

На самом деле у водителя или пассажира, вылетевшего из автомобиля, почти нет шансов сохранить жизнь.

Миф 5. Ремень безопасности может стать причиной травмы при аварии.

Не для того он создавался и тестировался на протяжении многих лет, чтобы ограничивать функционал водителя или чем-то ему навредить. Ремень безопасности может быть причиной только одного типа травм — в шейной части позвоночника. Это связано с резким торможением тела в тот момент, когда оно летит по инерции вперед. Потенциально чаще могу пострадать женщины, потому что у них шейные мышцы менее развиты, чем у мужчин.

Миф 6. При низких скоростях и для коротких поездок ремни не нужны.

При столкновении масс от одной тонны даже на скорости 30 км в час, не имея ремня, можно довольно сильно пострадать. Особенно если столкновение не фронтальное, а под некоторым углом, и энергия бросает человека не вперед, а на панель приборов или в пространство между кресел.

Миф 7. На заднем сиденье он вообще не нужен.

При лобовом столкновении больше рисков получить травму у тех, кто сидит сзади. Особенно о подголовник переднего кресла.

Ремни безопасности и еще 9 изобретений, о которых забыли, а потом придумали снова.

Фото: depositphotos.com