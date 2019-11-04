10 автоизобретений, которые придумали, забыли и придумали снова

Робот, вариатор, ABS... — думаете, все это придумано за последние пару десятков лет? А вот и нет!

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Иногда кажется, что все главное (мультимедийные прибамбасы не в счет!) изобрели задолго до нашего времени. Отчасти и даже во многом так и было. Скажем, карданный вал и рулевую трапецию придумали куда раньше автомобилей. Только тогда эти изобретения были практически никому не нужны. Вот и у ранних автомобилей никаких карданов не было, а передняя ось поворачивалась целиком. И тогда автомобильные инженеры «изобрели» заново уже изобретенное. И таких примеров в истории — множество. Иногда новые устройства не были востребованы потому, что опережали время — были слишком дороги или технологически сложными. Ну, или просто «лишними» на автомобилях — ровесниках изобретателей-первооткрывателей — не соответствующими их техническому уровню.

Гибридная силовая установка

Один из самых характерных примеров — громко разрекламированные в начале нынешнего века гибридные автомобили. Но за век до них забытая нынче венская компания Lohner с помощью Фердинанда Порше создала машину с 3,5-сильным бензиновым двигателем и мотор-колесами с электродвигателями. Причем существовал и полноприводный вариант! Но тогда такую конструкцию восприняли как некий технический курьез: здорово, но — никому не нужно. Через несколько десятилетий похожую гибридную конструкцию применили на самосвалах БелАЗ. А еще примерно через полвека открыли ее заново. Конечно, на другом технологическом уровне. Неудивительно — сто лет прошло.

Гибридный полноприводный Lohner-Porsche, 1900 г.

Передний привод

Автомобили с передним приводом, одно из главных достоинств которого — технологичность сборки, массовыми стали в шестидесятые-семидесятые. А ведь первый подобный экипаж, строго говоря — паровая телега Кюньо ХVIII века. Второй раз переднеприводную конструкцию изобрела австрийская фирма Graf & Stift в конце позапрошлого века. В 1920-х переднеприводные автомобили делали уже в самых разных классах — от народных компактов DKW до престижных мощных автомобилей Cord. Лет через сорок компании стали с гордостью говорить, что им удалось приспособить передний привод (правда уже не с двойными карданами, а со ШРУСами) в том числе и к представительским автомобилям.

Первый переднеприводный автомобиль Graf & Stift, 1897 г.

Дисковые тормоза

Дисковые тормоза на спортивных Jaguar в начале 1950-х восприняли почти как сенсацию. Постепенно такая конструкция прописалась на моделях всех классов. А первые вполне работоспособные дисковые тормоза опробовали на автомобилях Lanchester еще в 1902-м. Говорят, правда, они жутко скрипели. Но главное — при скоростях, которые развивали автомобили начала ХХ века, дисковые тормоза были попросту не очень нужны.

Дисковый тормоз британского Lanchester, 1902 г.

Роботизированная коробка передач

Прообразы современных роботизированных коробок передач целый ряд фирм серийно использовал еще в 1930-х. Правда, педалей на тех машинах было по-прежнему три. Но вместо массивного рычага переключения под рулем стоял небольшой селектор. Водитель заранее выбирал следующую передачу, а включал ее нажатием педали сцепления. К слову, работало это хозяйство не медленней современных роботов с одним сцеплением.

Прообраз современного робота — коробка с предварительным выбором передачи автомобиля Alvis, 1935 г.

Пуск двигателя с кнопки

Даже такую мелочь как пуск двигателя кнопкой без ключа, рекламируемую в начале нынешнего века, широко применяли еще в 1930-х, в частности на немецких машинах. А ключ в них использовали не только для замков дверей, но и для отпирания рулевой колонки.

Запирающаяся рулевая колонка и пуск двигателя без ключа на Mercedes-Benz 320, 1938 г.

Кабриолет с жестким верхом

Первый кабриолет с жесткой крышей, автоматически убирающейся с помощью электропривода, появился еще в 1934 году. Крыша, правда, была цельной. Компания Peugeot попыталась даже запустить такую версию в серию, но спрос был мизерным. Потом аналогичную конструкцию в конце 1950-х «изобрели» американцы, а еще позже убирающиеся жесткие крыши перестали быть экзотикой.

Peugeot 401 Eclipse.

Пластиковые кузовные панели

Пластиковые кузовные панели тоже не очень-то откровение. Экспериментировать с ними начали немцы во второй половине 1930-х. Причина была банальна: дефицит металла, который шел в военную промышленность, но по-прежнему высокий спрос на автомобили. Правда, в серию DKW F9 тогда не пошел. Но после войны подобные материалы стали применять не только на спортивных автомобилях Chevrolet Corvette, но и на конструктивно передовых массовых восточногерманских машинах AWZ, позднее превратившихся в Trabant.

DKW F9 с пластиковыми панелями кузова.

Вариатор

Серийный вариатор впервые появился в 1958-м на голландской малолитражке DAF 600. Правда, он сильно отличался от современных и был куда менее надежен. Но все-таки работоспособен. А первые автомобили с бесступенчатой трансмиссией опробовали, к слову, еще в начале ХХ столетия.

Вариатор DAF 600, 1958 г.

Ремни безопасности

Отцы серийных ремней безопасности середины ХХ века на предшественников особо не ссылались. А ведь первые ремни пробовали внедрить опять же еще до Первой мировой войны. А серийными их еще в 1948-м попытался сделать американский предприниматель Престон Таккер на своем Tucker Torpedo. Тогда стеной встали маркетологи, небезосновательно утверждая, что покупатели воспримут автомобиль с ремнями небезопасным! Так ремни в Tucker и не поставили. Да и сделали всего около полусотни машин. Правда, по совсем другим причинам.

Tucker Torpedo планировали оснастить ремнями безопасности.

ABS

Автомобильные системы ABS в массовые автомобили и в массовое потребительское сознание внедрили во второй половине семидесятых. А первый серийный автомобиль с ABS фирмы Dunlop — британский Jensen FF появился еще в 1966-м.

Серийный Jensen FF с системой ABS.

Его система была — с адаптацией, конечно — заимствована у самолета. Работала, правда, говорят грубовато, но все-таки работала. Но потом, как и многое другое, ABS была выведена на новый технический и главное — потребительский уровень, а потому теперь считается инновацией совсем другого времени.