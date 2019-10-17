9 лучших внедорожников: во что же они превратились

Самые известные и знаменитые внедорожники за десятилетия производства становились только совершеннее, чтобы ни думали старожилы... Правда, есть несколько досадных исключений.

Премьера Land Rover Defender вновь спровоцировала вечную дискуссию о том, как изменились знаменитые, прославленные внедорожники за время своего существования. Многие считают, что они растеряли свои «проходимистые» качества. А как на самом деле? Сравним всемирно известные и даже культовые автомобили повышенной проходимости с их прародителями.

Willys MB и Jeep Wrangler

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Предок большинства первых внедорожников Европы и Японии, конечно же, американский — Willys MB времен Второй мировой. После войны максимально простой автомобиль стал обрастать более комфортабельными модификациями, но сохранял первоначально заложенные классические свойства. Прочная рама сочеталась с жесткими рессорными подвесками. Передний мост — подключаемый. В паре с механической коробкой передач работала раздатка с понижающей передачей. На все это по тем временам хватало мотора в 60 л.с.

Нынешний Jeep Wrangler — один из немногих автомобилей, сохранивший максимум свойств прапрадедушки и добавивший то, чего у Виллиса не было. У рамного Jeep Wrangler по-прежнему жесткие мосты, только спереди не рессоры, а пружины. Базовый дорожный просвет — 190 мм. Есть версии с постоянным или подключаемым полным приводом, двух- и четырехдверные. Машину оснащают электронно управляемой блокировкой межколесного дифференциала. На выбор — моторы мощностью от 170 л.с. (дизель) до бензинового 272-сильного, механическая шестиступенчатаz или пятиступенчатая автоматическая коробка передач. В общем, Wrangler по-прежнему один из самых «проходимистых» внедорожников мира.

Nissan 4W60 и современный Nissan Patrol

Прародитель нынешнего Nissan Patrol — Nissan 4W60 1951 года тоже концептуально повторял американский Willys, был рамным с подключаемым полным приводом, 4-ступенчатой коробкой передач и 75-сильным двигателем рабочим объемом 3,7 л. Нынешний огромный и роскошный Patrol сделан в первую очередь для богатых покупателей Саудовской Аравии. Рама сочетается с полностью независимыми подвесками. Семиступенчатый автомат работает с раздаткой с понижающей передачей. Конечно, геометрия у нынешней машины совсем иная, но дорожный просвет 194 мм — внушительный. Двигатель V8 в 5,6 л развивает астрономические 405 л.с.

Первая и нынешняя Toyota Land Cruiser

Очень уважаемая у нас Toyota Land Cruiser тоже родилась от Виллиса. Первый коротенький открытый внедорожник на раме грузовика имел 6-цилиндровый двигатель мощностью 82 л.с., 3-ступенчатую коробку передач, раздатку без демультипликатора, зато — колесные редукторы. Современный огромный и комфортный Land Cruiser с мощными дизельными и бензиновыми V8 сохранил раму. У машины постоянный полный привод, есть понижающая передача и блокировка межосевого дифференциала. Трансмиссия управляется продвинутой системой, позволяющей выбрать несколько режимов. Дорожный просвет — 188 мм — не рекорд, конечно, но прилично.

Jeep Cherokee 1974-го и 2019-го

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Один из первых автомобилей, сочетающих высокие внедорожные качества и комфорт, — американский Jeep Wagoneer, от которого в 1974-м «отпочковался» тогда только трехдверный Jeep Cherokee. Рамная машина имела двигатели V8, механическую или автоматическую коробку передач с понижайкой, дорожный просвет — 197 мм. Передняя подвеска в угоду комфорту и управляемости была независимой.

Нынешний Cherokee — с несущим кузовом. Есть версии с отключаемым задним приводом. Но существует и вариант с блокировками центрального и заднего межколесного дифференциалов. Моторы — 2,4 и 3,2 л, автомат — 9-ступенчатый. А вот базовый дорожный просвет всего-то 171 мм.

Mitsubishi Pajero первого и нынешнего поколений

Mitsubishi Pajero довольно поздно — в 1982 году влился в семью внедорожников, но с тех пор тоже приобрел немало поклонников. Первая версия уже имела независимую торсионную подвеску спереди и рессоры сзади. Автомобиль был рамным, с подключаемым полным приводом и двигателями мощностью 84–103 л.с.

Нынешний Mitsubishi Pajero, с моторами мощностью до 250 л.с., в целом сохранил, а отчасти даже и приумножил внедорожные качества. Рама теперь интегрирована в кузов, все подвески независимые. Но за полный привод отвечает фирменная система Super Select, позволяющая подключить переднюю ось, понижающую передачу, заблокировать дифференциалы. Паспортный дорожный просвет — очень внушительный: 235 мм.

Mercedes-Benz G — от простого к дорогому

Легендарный Mercedes-Benz G-класса был рожден в 1979-м как простой и прочный, в первую очередь армейский автомобиль с короткой базой и в базе — с брезентовой крышей. Рамная машина имела жесткие мосты, подключаемый передний привод, понижающую передачу и блокировку всех дифференциалов. Базовый силовой агрегат включал 72-сильный бензиновый двигатель и четырехступенчатую механическую коробку передач.

Современный Gelendewagen помимо фирменного дизайна сохранил раму, понижающую передачу, блокировки дифференциалов. Приобрел — длинную базу, независимую переднюю подвеску, двигатели мощностью до 585 л.с. и 9-ступенчатый автомат.

УАЗ-469 и УАЗ Хантер

Наш УАЗ Хантер отличается от 469-го 1972 года тоже, в общем, не сильно. Сохранилась рама, понижающая передача, жесткие мосты, дорожный просвет — 210 мм. Но передняя подвеска стала пружинной, передние тормоза — дисковыми, появился усилитель руля. Первый двигатель развивал 75 л.с. и работал с 4-ступенчатой коробкой передач. Нынешний мотор — 134-сильный, коробка — 5-ступенчатая.

Suzuki Jimny — дед и внук

Самым маленьким из полноценных внедорожников числят Suzuki Jimny, первое поколение которого появилось в 1970-м. Тогда рамную машинку оснастили всего лишь 2-цилиндровым 25-сильным двигателем. У Suzuki были зависимые подвески и подключаемый полный привод. Понижающая передача появилась чуть позже. Все это сохранил и автомобиль последнего поколения. Вдобавок — превосходная геометрическая проходимость и 102-сильный двигатель объемом 1,5 л. Коробки передач — механическая или автомат.

Land Rover Defender с интервалом в 70 лет

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Land Rover 1948 года тоже делали под влиянием Виллиса. Та машина имела раму, зависимые рессорные подвески, мотор в 50 л.с. Первая версия получила в трансмиссии хитрую муфту, отключающую передние колеса на сбросе газа. Вскоре от нее отказались.

Более поздние машины имели постоянный полным привод и блокировку межосевого дифференциала.

Новый Land Rover Defender сохранил постоянный полный привод, понижающую передачу, блокировку заднего дифференциала. Есть и продвинутая фирменная и система, позволяющая выбирать режимы работы трансмиссии под конкретные условия. Пока на машину будут ставить двигатели мощностью 240–400 л.с. Дорожный просвет в базе — 216 мм, а с пневмоподвеской — до 291 мм. Так что в проходимости Defender не проиграет предкам. Сложность конструкции и цена — уже другой вопрос…

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Фото: фирмы-производители