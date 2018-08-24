Топ-16: самые долгоиграющие названия автомобилей

Уже несколько поколений покупателей всего мира уважают, скажем, Фольксвагены Golf и Passat, выбирают Toyota Corolla или Land Cruiser — пусть и радикально изменившиеся за десятилетия. Но эти хорошо известные модели — далеко не самые долгоиграющие из выпускаемых ныне. Иным уже по восемь и даже девять десятков лет!
Смотрите нашу фотогалерею ниже и удивляйтесь/восхищайтесь.
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Фото: из архива автора
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