Топ-16: самые долгоиграющие названия автомобилей

Как автомобиль назовешь, так его и будут... покупать. Поэтому некоторые фирмы, что ни год, придумывают новые названия своим моделям. Иные же, напротив, держатся за имена, которые некогда принесли им успех, десятилетиями.

Уже несколько поколений покупателей всего мира уважают, скажем, Фольксвагены Golf и Passat, выбирают Toyota Corolla или Land Cruiser — пусть и радикально изменившиеся за десятилетия. Но эти хорошо известные модели — далеко не самые долгоиграющие из выпускаемых ныне. Иным уже по восемь и даже девять десятков лет! Смотрите нашу фотогалерею ниже и удивляйтесь/восхищайтесь. Топ-16: самые долгоиграющие названия автомобилей С самыми редкими серийными автомобилями СССР вы познакомитесь в этой публикации.

Советские автомобили против иномарок — такой тест мы провели по случаю юбилей журнала «За рулем».

Фото: из архива автора

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