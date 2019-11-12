Самая доступная версия спортседана Volvo S60: заказать уже можно

Тест-драйв по-новому: 14 честных ответов про Renault Logan «За рулем» меняет формат тест-драйвов. До сих пор мы интересовались только новинками и раритетами. Теперь будем тестировать и лидеров рынка: они уже давно в продаже, и у вас накопились к ним вопросы. Мы на них ответим. Kia Rio X-Line и Chery Tiggo 4: кто выше прыгнет Прыгать — для автомобилей это не совсем привычное занятие, но я осознанно ввел это упражнение в свою систему тестов. На этот раз X-Line и Tiggo 4 прошли, можно сказать, «огонь и воду». Так и должно быть, если кому-то захочется прыгнуть выше других на рынке и ощутить, как звучат «медные трубы». Haval F7x — контратака на Renault Arkana Признаюсь, в данный момент езжу на Хавейле Ф7 с установленным в нем Яндекс.Авто. И пока я удивлялся этому сервису, туляки-китайцы сделали из Ф7 кросс-купе.