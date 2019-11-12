Самая доступная версия спортседана Volvo S60: заказать уже можно — журнал За рулем

Самая доступная версия спортседана Volvo S60: заказать уже можно

Продажи премиального спортседана стартовали в России еще в конце сентября, но начали продажи с дорогих версий автомобиля. Начальная комплектация Momentum «добирается» до нас с опозданием.

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Седан Volvo S60 доехал до России

Volvo Car Russia начала прием заказов на седан Volvo S60 в стартовой комплектации Momentum. Цены на такой автомобиль стартуют с отметки 2 400 000 рублей за переднеприводную версию с бензиновым двигателем T4 мощностью 190 л.с. За автомобиль с полным приводом, двигателем Т5 мощностью 249 л.с. попросят 2 770 000 рублей.

Несмотря на то, что это начальная комплектация, уже в ней автомобиль оснащен 5 подушками безопасности, системой защиты от плетевых травм, креплением для детских кресел Isofix, двухзонным климат-контролем, датчиком влажности, системой предварительного подогрева на парковке, электроприводом водительского сиденья с памятью положений, обогревом передних сидений, розеткой на 12В, двойной выхлопной трубой с хромированными насадками, светодиодными фарами, системой Старт/стоп, 18-дюймовыми легкосплавными дисками, круиз-контролем, системой предупреждения об опасности столкновения при движении вперед, двумя разъемами USB, Bluetooth, задним парктроником, системой предотвращения скатывания автомобиля на подъеме, датчиком дождя. Как и на всех моделях Volvo, система безопасности City Safety уже присутствует начиная с базовой версии.

С сентября российские покупатели приобрели 46 автомобилей этой модели. Напомним, седаны S60 поставляются в Россию с нового завода Volvo Cars в Южной Каролине (США).

Фото: Volvo

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