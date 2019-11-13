Названа цена первого кроссовера Aston Martin

193 500 евро, а в переводе на рубли примерно 13,6 миллионов будет стоить первый кроссовер марки Aston Martin. Утверждается, что английский бренд вступает на территорию «паркетников-спорткаров» чтобы потеснить Lamborghini и Bentley.

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Салон новинки пятиместный, и отделка у него — кожаная. В базовой комплектации модели предусмотрен трехзонный климат-контроль, подогрев всех сидений и панорамная крыша. Привычного селектора КП вы здесь не увидите, вместо него клавиши.

Мотор здесь один, это AMG V8 4.0 с отдачей примерно 550 л.с. и 700 Нм с двумя турбинами. Это самый мощный двигатель в истории британской марки.



Премьера модели намечена на 20 ноября. Кроссовер выйдет на рынки Китая, США, Ближнего Востока и нескольких европейских государств. В Россию он тоже прибудет, и случится это, вероятнее всего, в 2020 году.На роскошный кроссовер получено уже 30 предзаказов.

Фото: Aston Martin

Джеймс Бонд снована на Aston Martin

А вот видео первого кроссовера