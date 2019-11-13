Эксперт: в Москве все парковки должны стать платными

Это неизбежно и всего лишь вопрос времени, полагает директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин.

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Михаил Блинкин рассказал в интервью cian.ru, что несложные расчеты показывают, что в Москве на один автомобиль приходится не более 25 кв.м асфальта общего пользования, и если однажды все машины выедут на улицу, «вся дорожная сеть Москвы превратится в один плоскостной паркинг, разъехаться будет невозможно».

Дело в том, что в Москве крайне высокая плотность населения и уровень автомобилизации крайне высокий — примерно 400 автомобилей на тысячу жителей, и машины будут покупать все равно, изменить это нереально.

«Но даже если мы за ночь построим новую МКАД, у нас вместо 100 млн кв. м асфальта будет 104 млн кв. м, то есть изменения произойдут в третьем знаке после запятой. Можно горку снести бульдозером, засыпать овражек, канавку залить. Но изменить количество земли нельзя, поэтому Москва нынешнее количество автомобилей не выдерживает», — сетует специалист.

В Москве более 4 млн автомобилей, и когда перед праздниками одновременно выезжают на дороги более 600 тыс. авто, начинается «армагеддон».

Единственный выход, который он видит, — надо менять психологию поведения. Люди должны привыкнуть к мысли, что личный автомобиль необходим только для поездок на дачу или для того, чтобы на неделю закупиться продуктами. Ежедневно на работу ездить на нем нельзя, и люди скоро это сами поймут. Он прогнозирует, что после 2020 года пойдет откат, и количество автомобилей на 1000 человек будет сокращаться, а не увеличиваться.

Блинкин также считает, что в Градостроительный кодекс и региональные нормы градостроительного проектирования уже давно надо было ввести «венский формат», который уже работает во многих странах Западной Европы и Канаде. То есть, покупая жилье, человек подписывается под тем, что живет в квартале, не предполагающем владение собственным автомобилем.

«…мы обязательно придем к подходу car-free development — так же, как к платным парковкам. Никуда от этого не деться», — подытожил свое интервью Михаил Блинкин.

Тем временем в Москве расширяют зону платной парковки, она, по всей вероятности, скоро придет на Таганку, в Печатники и Раменки.

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