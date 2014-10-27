Платные парковки ждут Таганку, Печатники и Раменки. Власти говорят, что окончательные решения пока не приняты. Общественность полагает, что это дело ближайшего времени.

Платные парковки в Москве существуют с ноября 2012 года. Тарифы варьируются от 40 до 380 руб. в час. Обсуждение новых платных зон обычно происходит осенью, а повышение цен — в конце года. С 2,5 тыс. до 5 тыс. руб. вырос штраф за неоплату парковки с начала этого года.

Не нарушена традиция и в этом году — похоже, автовладельцев в очередной раз ждет расширение зон платной парковки. Например, депутаты муниципального района Таганский получили письмо первого замглавы Дептранса Сергея Андрейкина о том, что по просьбам жителей обсуждается вопрос о включении в зону платных парковок более двух десятков улиц, пишет «Коммерсант». В список попали: Большой Симоновский, Брошевский, Ведерников, Ковров переулки, Иерусалимский, Сибирский, Нижегородский, Большой Калитниковский, Моревский проезды, Воловья, Малая и Большая Калитниковские, Международная, Новорогожская, Рабочая, Средняя Калитниковская, Сосинская, Мельникова, 1-я и 2-я Дубровская, Иерусалимская, Талалихина, Стройковская улицы и Гончарная набережная.

26 ноября на заседании совета муниципальных депутатов список будет рассмотрен, и хотя целиком он под вопросом, на ряде улиц все же придется ввести платную парковку, полагают местные власти.

Муниципальным депутатам Печатников также направлено письмо с предложением обсудить введение платной зоны на 2-й улице Машиностроения.

В районе Раменки 5 ноября даже провели предварительные слушания по введению платных зон на участке дублера Ломоносовского проспекта, недалеко от метро «Университет». Тоже «по просьбам жителей». Однако по словам местных депутатов, большинство местных жителей как раз против платной парковки, вместо этого они просят лучше организовать дорожное движение. Слушания же провели, чтобы понять, кто за, а кто против такого введения. Решение примут 14 ноября после официального голосования, но многие полагают, что это голосование лишь повод, чтобы сделать платными все улицы района.

Хотя в Департаменте транспорта говорят, что окончательных решений по этим районам еще не принято, похоже, дело обстоит как раз наоборот — оно принято и уже давно. По словам координатора движения «Синие ведерки» Петра Шкуматова, не увенчались успехом попытки найти тех активных жителей Таганки (кроме пары бабушек), которые обращаются в Дептранс с просьбами сделать платную парковку в их районе. И поскольку сценарий расширения зоны платной парковки все тот же, нет сомнений, полагает активист, что на вышеназванных улицах платную парковку введут.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС