Две крупные аварии в Забайкалье — погибли 11 человек — журнал За рулем

Две крупные аварии в Забайкалье — погибли 11 человек

По факту двух крупных аварий в регионе начата проверка состояния дорог и транспортных средств, заявила губернатор края Наталья Жданова.

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Сегодня в Забайкалье расследуются обстоятельства двух крупных ДТП, в которых в общей сложности погибли 11 человек и еще пять получили ранения различной степени тяжести.

Первая авария произошла на трассе Агинск-Дульдурга вчера около 23 часов. Водитель Lexus выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Хондой. В результате погибли четыре человека в Хонде и трое пострадали.

«В результате аварии погибли водитель автомашины Хонда и три пассажира. Еще один пассажир пострадал. Также пострадали 47-летний водитель автомашины Лексус и его пассажирка, 1948 года рождения», — говорится в сообщении Управления МВД России по Забайкальскому краю.

Второе ДТП произошло сегодня в 7 утра в Агинском районе Забайкалья. В нем погибли 6 человек и еще двое пострадали. Микроавтобус врезался в стоящий на обочине сломавшийся грузовик, водитель которого, как то предписывают правила, включил аварийную сигнализацию и выставил знак аварийной остановки.

«ДТП произошло около семи часов утра 14 ноября на федеральной автодороге Чита-Забайкальск, в 60 километрах от поселка Агинское, на мосту через ручей Жипхоши. По предварительным данным, водитель микроавтобуса Хендай, двигающийся из Оловянной в Читу, допустил наезд на стоящую на мосту грузовую автомашину Шацман. От удара микроавтобус вылетел на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной ЗИЛ-130», — сообщили в полиции.

При столкновениях погибли 6 человек, включая водителя Hyundai. Прибывшие медики не смогли спасти одного выжившего, который умер при оказании ему помощи по дороге в больницу. Все погибшие и двое пострадавших ехали в автомобиле Hyundai, который оказался маршрутным такси.

Фото: Alberto Frias / Unsplash

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