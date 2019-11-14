Качество Лад решили проверять иначе

АВТОВАЗ изменит процесс проверки качества собранных на конвейере автомобилей.

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Все автомобили Lada теперь будут испытывать не на полигоне, а на стендах. Изменения в процедуре мотивируют тем, что проверки на уличном треке для современного автомобиля — пустая трата топлива. Более того, в непогоду эффективность испытаний на полигоне снижается.

Сегодня в проверке на ходу нуждается все меньше агрегатов, большинство из них уже испытаны до установки. Например, двигатели проходят холодную и горячую обкатку еще до установки на автомобили, а потому нет необходимости гонять их по треку, пачкать и перемещать по территории завода — достаточно визуальной и инструментальной проверки собранных машин.

Также АВТОВАЗ занимается оптимизацией производственных процессов, сокращая длину конвейеров и налаживая новую систему доставки комплектующих к ним. При этом шансы на брак или ошибку сокращаются.

АВТОВАЗ готов начать продажи Лады Весты с вариатором — цены на новую версию уже озвучены.

Фото: Ведомости / Андрей Махонин

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