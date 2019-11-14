Сегодня, в 19:20 Мы узнали, где в России дешевле всего поменять резину В Санкт-Петербурге и Москве обойдется это дороже всего.
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В ноябре аналитики компании Uremont проанализировали стоимость услуги замены шин в СТО, находящихся в 16 российских городах-миллионниках. Всего в проекте участвовало 550 автосервисов.
Выяснилось, что сменить резину в Краснодаре, в среднем, обойдется в 1050 рублей, а дороже всего «переобуться» встанет
в Санкт-Петербурге — средний чек составляет 2100 рублей, и Москве — 2000 рублей, замыкает тройку лидеров Казань — 1660 рублей. В «дорогую» десятку также попали Воронеж — 1650 рублей, Пермь — 1650 рублей, Уфа — 1640 рублей, Екатеринбург — 1600 рублей, Красноярск — 1590 рублей, Нижний Новгород — 1580 рублей и Омск — 1530 рублей.
Самыми дешевыми в этом смысле регионами оказались, кроме Краснодара, Волгоград —1014 рублей, Новосибирск — 1270 рублей и Ростов-на-Дону — 1310 рублей.
Самую низкую цену на «замену шин» предложил автосервис в Красногорске —
900 рублей, а самый высокий ценник обнаружен в одном из СТО столицы — 2700 рублей. Фото: Егор Алеев/ТАСС
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