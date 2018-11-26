Человек-клаксон: а что, так можно было?

Активисту надоели беспорядочные гудки автомобилей, и он решил посмотреть, что будет, если и пешеход будет сигналить каждый раз, когда ему что-то не нравится на дороге.

А что, если бы люди были автомобилями? Этим вопросом задался Джозеф Лернер, надел на себя «Пешеходный клаксон» и отправился штурмовать улицы Манхэттена. Вот такой человек-автомобиль.

Прохожие, разумеется, вздрагивали, услышав автомобильный гудок в пешеходных зонах, но в целом реагировали спокойно — мало ли по улицам ходит чокнутых. Америка! Но пользователи соцсети разделились во мнениях. Кому-то идея понравилась: они решили, что было бы неплохо иметь такое приложение в телефоне. Многих раздражает, что, когда куда-то особенно торопишься, перед тобой непременно возникают «зомби» со смартфонами в руках, которые ничего вокруг не видят и постоянно тормозят.

Другие на его вопрос, почему автомобилисты постоянно гудят, резонно отвечают — потому что невозможно разговаривать с человеком в другой машине, и это единственный способ привлечь его внимание.

Клаксон в машине — функция необходимая, какие бы акции ни устраивали отдельные хейтеры. Только вот беспорядочно и нервно сигналить по любому поводу действительно не стоит: ну зачем вызывать лишнее недовольство у окружающих? В этом Джозеф, безусловно, прав.

Не только пешеходы, но и скутеристы порой зависают со смартфонами в руках.



Видео: YouTube