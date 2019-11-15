3 нарушения, за которые штрафуют зимой

В последние годы водители все реже встречают на дорогах инспекторов ГИБДД, поскольку за них сейчас, в основном, работают камеры. Но зима — особое время. Давайте разберемся, когда и зачем выйдут на помощь автоматике патрули ДПС.

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Какие нарушения чаще всего фиксируют стражи дорог в зимний период и как предостеречь себя от грядущего штрафа?

Разметка

Снег делает дорожное покрытие не только скользким, но и невидимым, покрывая асфальт однотонным белым полотном. Разметку под этим пологом разглядеть практически невозможно. А это золотая жила для инспекторов. Ведь в соответствии со ст. 12.16 КоАП РФ пересечение сплошной линии является весомой причиной для выдачи штрафа. И Правила не делают исключений для зимнего периода времени. Отсюда вывод: развернулся в неположенном месте или совершил обгон без поворотника — гарантированно получи протокол.

Летняя резина

Если водитель не боится спровоцировать дорожную аварию, о рисках его предупредит инспектор. Глубина протекторов на летних покрышках существенно недотягивает до установленной законом нормы — более 4 мм, и это прекрасный повод выписать водителю постановление на 500 рублей по ст. 12.15 КоАП. Поэтому переобуваться вовремя нужно как для собственной безопасности, так и для экономии средств.

Грязные номера

Налипший на номерные знаки снег вперемешку с грязью — это тоже нарушение. Ведь по закону номер должен хорошо просматриваться даже на расстоянии 100 метров (ГОСТ Р 52289). Ну а если эти нормы вами не соблюдаются, то будьте готовы заплатить инспектору не менее 500 рублей штрафа по ст. 12.2 КоАП.

Вот краткое резюме: внимательно следите за разметкой в зимний период, чаще протирайте номерные знаки, вовремя переобувайте свой автомобиль, и тогда посты ДПС будут вам не страшны.

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