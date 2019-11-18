В России готовят сервис для оценки состояния двигателя по звуку — журнал За рулем

В России готовят сервис для оценки состояния двигателя по звуку

По аналогии с известным музыкальным приложением его решили назвать «Автошазам», ведь он тоже распознает музыку, только ту, что «поет» мотор.

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Сервис для оценки состояния автомобильного двигателя по его звуку появится в России в 2021 году, передает РИА Новости слова представителя рабочей группы НТИ «Автонет», пресс-секретаря партнерства ГЛОНАСС Ярослава Федосеева.

До сих пор музыку распознавало только популярное мобильное приложение Shazam, но, разумеется, не автомобильную. Новый автомобильный сервис также будет работать через мобильное приложение. Пользователю останется записать звук работающего двигателя, данные будут направлены в систему для анализа, и искусственный интеллект по звуку определит данные двигателя и автомобиля (возраст и пробег). Параллельно информация по номеру телефона и автомобилю ищется онлайн, в том числе в социальных сетях и мессенджерах.

Проведя обработку большого массива информации, система выдаст вердикт — рекомендовать автовладельцу записаться на ремонт или с этим можно повременить.

Над проектом трудится НП ГЛОНАСС, финансирование выделяет НТИ «Автонет» и планирует вывод проекта на рынок в рамках платформы «Автодата» в 2021 году.

Идея приложения, возможно, хорошая, но вопрос в том, как она будет реализована. Ведь, к сожалению, по звуку можно выявить не так уж много неисправностей.

  • Также в России готовят новый сервис помощи водителям: если система заподозрит, что человеку за рулем плохо, она сможет остановить автомобиль, заглушить двигатель и даже вызвать помощь.

Фото: Depositphotos

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