РЖД пересядет на «подключенные» УАЗы

УАЗ начал поставлять «Российским железным дорогам» автомобили с технологией Connected Car.

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По контракту Ульяновский автозавод до конца года передаст железным дорогам 617 «подключенных» автомобилей Патриот, Пикап, Профи и семейства СГР.

Все внедорожники серийно оснащаются технологией Connected Car, которая интегрирована с внутренними системами автомобиля УАЗ.

Встроенные телематические и онлайн-сервисы дистанционно передают показания бортовых систем через телекоммуникационный модуль ЭРА-ГЛОНАСС, интегрированный в CAN-шину, они в режиме реального времени поступают на облачную платформу Squadron, где моментально обрабатываются. Благодаря этому можно оперативно мониторить техническое состояние транспортных средств и их местоположение, составлять оптимальные маршруты движения, отслеживать параметры работы основных узлов и агрегатов, и даже удаленно реагировать на внештатные ситуации. Правда, пока не все сервисы реализованы. Уже работают геопозиционирование и отслеживание расхода топлива автомобиля. Вскоре станут активными функции удаленной диагностики, анализа стиля вождения и автоматизации процессов управления автопарком.

Использование Connected Car поможет сократить издержки на эксплуатацию автомобилей и простои техники.

Облачный сервис разработан партнером Соллерса компанией C-Cars, на «подключенные» автомобили действует гарантия УАЗ — три года или 100 тысяч километров пробега.

УАЗ получил патенты на несколько деталей, которые станут частью новой модели, для которой еще нет названия, а говорят о ней пока как о «русском Прадо».

Фото: УАЗ