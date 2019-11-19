Как консервная банка: ученые подействовали на Ладу взрывной волной

Что будет с легковушкой во время ядерного взрыва, проверили специалисты ЦНИИ Министерства обороны совместно с телеканалом «Звезда». В лесу под Сергиевым Посадом они сымитировали техногенную катастрофу и убедились, что перед лицом такой опасности крепкие железяки ничем не отличаются от хрустальных ваз.

Материалы по теме Лада Веста с вариатором: в чем лукавит АВТОВАЗ?

Для испытания на полигон пригнали автомобиль Lada 99-й модели, на крышу которого установили телевизор. От инсталляции ничего не осталось уже через секунду после включения пушки. Телевизор улетел в лес со скоростью пули, а машину смяло, как консервную банку, и отшвырнуло в сторону на 10 метров.

Мы увидели очень мощную волну, — отметил ведущий научный сотрудник 12 ЦНИИ Минобороны России Андрей Давыдов. — Воздушная волна, выходя из канала ударной трубы, расходится во все стороны. При этом воздух закручивается, как смерч.

Если на пути такой ударной волны окажется человек, у него не будет шансов выжить. Как не будет шансов и у любого другого живого существа. Военный эксперт Борис Рожин уточнил, что смерть наступает мгновенно, причем совершенно неважно, как экипирован человек.

Хлопками взрыва во время испытаний были обеспокоены местные жители. Но эксперты тут же их успокоили, пояснив, что ядерные испытания как таковые в России не планируются. Все они переведены в режим компьютерного моделирования, но отдельные эксперименты можно увидеть и у нас, и в Китае, и в США. Такие учения проводятся во многих странах мира, которые занимаются разработкой ядерного оружия.