Трактор-«лихач» установил мировой рекорд

Установлен мировой рекорд скорости для… трактора — громоздкая машина смогла разогнаться до 218,7 км/ч! И это не предел.

Одно дело, когда большую скорость развивает спорткар, другое — когда трактор, и это вызывает особое восхищение, так как предполагается, что двигаться сельхозтехника может только медленно, как улитка. И тут вдруг такое!

Среди рекордов скорости, установленных тракторами, предыдущий принадлежит экс-чемпиону мира по ралли Юха Канккунену, который в феврале 2015 года на тракторе Valtra T234 развил скорость в 130,2 км/ч и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Потом было еще несколько попыток, но все они не были засчитаны.

Однако в ноябре этого года трактор JCB Fastrac, оснащенный 6,2-литровым шестицилиндровым дизельным мотором, мощностью 1020 лошадиных сил и максимальным крутящим моментом 2500 Ньютон-метров, побил предыдущий мировой рекорд, сумев разогнаться до 218,7 км/ч. Нынешний рекорд был установлен экс-гонщиком и телеведущим англичанином Гаем Мартином на аэродроме Элвингтон недалеко от Йорка.

Правда, стоит отметить, что это не совсем обычный трактор, Fastrac тщательно готовили к рекорду — опытные дизайнеры Williams Advanced Engineering из Формулы-1 улучшили его аэродинамику, воздух для наддува дополнительно охлаждался сухим льдом и добавлен впрыск воды в цилиндры. Для более эффективного торможения применили тормозной парашют.

Рекорд был признан Гиннессом: он был засчитан как усредненный, который складывался из двух поездок по одному километру каждая. За время этих попыток максимальная скорость, которую одномоментно удалось развить, составила даже 247,5 км/ч, и это говорит о том, что нынешний рекорд тоже вскоре будет побит. Интересно, когда трактор сможет преодолеть планку в 250 км/ч?

В июне этого года Гай Мартин разогнал Fastrac JC Bamford Excavators до 167 км/ч , и все думали, что это станет следующим мировым рекордом, однако не все правила были соблюдены, и его не засчитали. Но гонщик не отчаялся и к ноябрю улучшил результат.



Фото: JCB

