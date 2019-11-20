У рестайлинговой Весты новый мотор и новая коробка передач. Плюс ряд других приятных бонусов.

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В результате рестайлинга Lada Vesta получила новый силовой агрегат: двигатель Renault—Nissan объемом 1,6 литра мощностью 113 л.с. в паре с вариатором Jatco. Это существенно изменило повадки автомобиля: едет он иначе. Мы уже протестировали такую Весту.

Также обновленная Vesta получила новые цвета окраски кузова — синий металлик «дайвинг» и черный «маэстро» и новые корпуса зеркал заднего вида в дорогих комплектациях — они имеют электропривод складывания, управлять которым можно при помощи кнопки на ключе или кнопки на двери водителя. Кстати о максимальных комплектациях: теперь версия Exclusive доступна и для универсалов, а отличить ее можно именно по обтекателям зеркал заднего вида — они черные.

Противотуманные фары получили функцию подсветки дороги в поворотах, загораясь при включении поворотника или повороте руля. Другие внешние бонусы: соответствующий версии шильдик на крышке багажника, а также на стойках задних дверей; особая насадка на глушитель; спойлер (у седанов). Кроме того, автомобиль может оснащаться дисками нового дизайна, включая двухцветные 16-дюймовые легкосплавные.

Расширился и список оборудования салона. Появился обогрев рулевого колеса, которое по этому случаю обтянули кожей, и более глубокие подстаканники одинакового диаметра, и черный потолок в комплектации Exclusive. Кстати, шкала режимов возле рычага вариатора имеет подсветку.

Важно: с появлением вариатора и нового двигателя дорожный просвет у этих версий автомобиля остался неизменным — 178 мм у обычных и 203 мм у внедорожных.

Обновленная Лада Веста: все ее изменения У рестайлинговой Весты новый мотор и новая коробка передач. Плюс ряд других приятных бонусов. Обновленная Лада Веста: все ее изменения

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Фото: АВТОВАЗ