Сегодня, в 12:00 Обновленная Лада Веста: все ее изменения У рестайлинговой Весты новый мотор и новая коробка передач. Плюс ряд других приятных бонусов.
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В результате рестайлинга Lada Vesta получила новый силовой агрегат: двигатель Renault— Nissan объемом 1,6 литра мощностью 113 л.с. в паре с вариатором Jatco. Это существенно изменило повадки автомобиля: едет он иначе. Мы уже протестировали такую Весту.
Также обновленная Vesta получила
новые цвета окраски кузова — синий металлик «дайвинг» и черный «маэстро» и новые корпуса зеркал заднего вида в дорогих комплектациях — они имеют электропривод складывания, управлять которым можно при помощи кнопки на ключе или кнопки на двери водителя. Кстати о максимальных комплектациях: теперь версия Exclusive доступна и для универсалов, а отличить ее можно именно по обтекателям зеркал заднего вида — они черные.
Противотуманные фары получили
функцию подсветки дороги в поворотах, загораясь при включении поворотника или повороте руля. Другие внешние бонусы: соответствующий версии шильдик на крышке багажника, а также на стойках задних дверей; особая насадка на глушитель; спойлер (у седанов). Кроме того, автомобиль может оснащаться дисками нового дизайна, включая двухцветные 16-дюймовые легкосплавные.
Расширился и список оборудования салона. Появился
обогрев рулевого колеса, которое по этому случаю обтянули кожей, и более глубокие подстаканники одинакового диаметра, и черный потолок в комплектации Exclusive. Кстати, шкала режимов возле рычага вариатора имеет подсветку. Важно: с появлением вариатора и нового двигателя дорожный просвет у этих версий автомобиля остался неизменным — 178 мм у обычных и 203 мм у внедорожных. Фото: АВТОВАЗ
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