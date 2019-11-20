Черная пятница: 22 ноября цены на медсправки вырастут в 2–2,5 раза

Стоимость коммерческой услуги с пятницы, 22 ноября 2019 года, повышается в связи со вступлением в силу приказа Минздрава.

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Алкоголикам и наркоманам, желающим получить права, скоро сделать это будет не так-то просто. С 22.11.2019 г., то есть в грядущую пятницу, вступает в силу приказ Минздрава 731н от 10.09.2019 г., по которому будущих водителей и граждан, желающих вернуть права после лишения, ждет обязательный тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) — маркера, который указывает на хронический алкоголизм, а также им придется сдать мочу на анализ «употребления психоактивных веществ»: опиатов, каннабиноидов и т.д.

С одной стороны, это очень хорошо, недостойных выявят и за руль не пустят, хотя, конечно, нет сомнений, что черный рынок тут же отреагирует на приказ массовым предложением по оказанию соответствующих услуг по чистым анализам. А с другой стороны, это ударит по кошельку добросовестных автовладельцев — медсправки существенно подорожают.

В этом убедился редактор «За рулем», которому вскоре предстоит заменить права в связи с истечением срока годности старых. Посетив центры, выдающие медсправки, он выяснил, что стоимость прохождения водительской комиссии в одном из коммерческих учреждений с пятницы повышается с 3000 рублей до 7500 (категории А, В) и с 5000 до 8800 (категории А, B, С, D и т. д.).

Можно найти и подешевле — 5300 рублей для категорий A и B и 7200 рублей — для C, D и E, — но предложений еще лучше мы не обнаружили, хотя, возможно, кому-то повезет больше.

Цены на общее медицинское заключение, необходимое для выдачи прав, выросли за счет повышения стоимости справок из нарко- и психоневрологических диспансеров, которые теперь вынуждены проводить более тщательные и дорогостоящие обследования клиентов в связи со вступающим в силу приказом Минздрава. Добавляется скрининговое исследование мочи на предмет наличия наркотических средств и их метаболитов (морфин, метамфетамин, марихуана, кокаин) и анализ крови на определение фракций трансферритина (диагностика злоупотребления алкоголем или выявление хронического алкоголизма).

Есть сведения, что водители, у которых скоро подходит срок замены прав, сейчас массово обращаются за медсправками, чтобы «вскочить в последний вагон» и сэкономить до повышения цен.

Мы позвонили в один из столичных наркодиспансеров, где нам подтвердили, что если сейчас за справку для прохождения водительской комиссии там берут 800 рублей (услуга везде коммерческая), то с 22 ноября это обойдется уже в 3600 рублей. В психоневрологических диспансерах сейчас цены колеблются от 800 до 1000 рублей. О грядущем изменении там слышали, но о новых расценках ничего сказать не могут, никаких распоряжений начальства на этот счет пока не было.

Напомним пять случаев, когда за руль садиться нельзя.

Фото: depositphotos.com и «За рулем»

