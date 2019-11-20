Столичное такси: три километра по центру за 14 тысяч рублей. Полиция разбирается

Именно столько запросил водитель, оказавший услугу семейной паре.

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Странная история произошла в Москве. Семейная пара заказала такси и проехала несколько улиц по центру города — с Арбата до отеля, расположенного в Скатертном переулке (приблизительно 3 км). Когда водитель довез людей до входа, сообщил, что за поездку следует отдать 13 тысяч рублей. Женщина попыталась спорить, не соглашаясь с абсурдностью запроса, но водитель настаивал на своем, угрожая, что заблокирует двери. Долго препираться супруги не могли, так как опаздывали в аэропорт, откуда должны были улететь в Воронеж. Муж-француз, который не говорит по-русски, передал водителю банковскую карту, тот вставил ее в устройство для считывания, и позже оказалось, что с нее списано 14 тысяч рублей.

О произошедшем 29-летняя россиянка сообщила в полицию, но писать заявление в столичном отделе не стала, пояснив, что сделает это в Воронеже, поскольку они с мужем находятся в аэропорту Домодедово и готовятся улетать домой. Тем не менее сейчас полицейские проводят проверку по данному факту, сообщил агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.

Люди были настолько напуганы, что не запомнили ни номера, ни марки машины. Однако сейчас везде есть видеокамеры, в том числе и на фасаде отеля, так что вычислить зарвавшегося таксиста полицейским не составит труда.

Не так давно с карточки иностранца за услуги такси списали и вовсе 41 тысячу рублей. Позже бедолага понял, что переплатит раз в 100.



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