Kia представила особый Seltos X-Line

На автосалоне в Лос-Анджелесе компания показала Seltos X-Line Trail Attack и Seltos X-Line Urban Concept — два кроссовера для загородных поездок.

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В Лос-Анджелесе состоялась премьера двух концептуальных версий нового кроссовера Kia Seltos — X-Line Trail Attack и X-Line Urban Concept. Их выход в продажу не предусмотрен, но некоторые идеи и решения со временем могут появиться на серийных кроссоверах марки. Напомним, что продажи Kia Seltos начнутся в первом квартале 2020 года.

Trail Attack Concept окрашен в особый «пустынный» цвет и оснащен двумя «люстрами» по четыре мощные фары в каждой, расположенными на крыше и переднем бампере. Между фар установлена лебедка, а на крыше — дополнительный багажник. Концепт также оснащен системой полного привода с блокировкой межосевого дифференциала. Доработана и подвеска кроссовера: дорожный просвет увеличен на 5 см и достигает 23,5 см. Под капотом стоит 1,6-литровый турбомотор мощностью 175 л.с. и 265 Нм, который работает в паре с 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями.

Seltos X-Line Urban Concept создавался для езды по разбитому асфальту и грунтовым дорогам. Он также имеет особую «городскую» окраску кузова и глянцево-черную крышу с закрепленным на ней багажником. Клиренс этой версии был тоже увеличен на 5 см. Система полного привода не имеет блокировок, но способна перераспределять крутящий момент по колесам, в зависимости от условий движения.

Этот концепт получил несколько видоизмененный капот с дополнительным воздухозаборником, хотя двигатель у этой версии тот же — 175-сильный. Дополнительных фар Urban Concept имеет только четыре.

Kia Seltos уже продается в Индии с 22 августа 2019 года и пользуется небывалым спросом. Купить его, начиная с сентября, могут и жители Южной Кореи.

О версиях Kia Seltos, предназначенных для России, читайте здесь.

Фото: Kia

Видео: Youtube