На создание этого монстра, похожего на Оптимуса Прайма в роли Джокера, ушло 7 лет и 7 миллионов долларов.

Материалы по теме Умельцы скрестили ГАЗ-66 с BMW 7-й серии

Тягач оснащен двигателем, который получил прозвище «Большой Майк». Он представляет собой два 12-цилиндровых мотора Detroit Diesel 12V71, соединенных в один. Поэтому грузовик назвали Thor24. Суммарный объем моторов составляет 27,9 литра, а мощность — 3424 л.с.

Эти двигатели достались тягачу от списанной морской яхты, после чего были восстановлены и объединены. При этом был разработан шлицевый коленчатый вал, соединяющий моторы, и уникальный впускной коллектор для подачи воздуха. При этом в конструкции применены восемь нагнетателей BDS 871, которые подают сжатый воздух к еще четырем таким же нагнетателям, размещенным между рядами цилиндров. В общей сложности «Большой Майк» имеет 12 нагнетателей, которые приводятся в движение одним карданным валом длиной 2,6 метра и весом почти 120 кг. Вал проходит через впускной коллектор, который, в свою очередь, весит 450 кг.

Но одних только нагнетателей для достижения нужной мощности оказалось недостаточно. Поэтому Thor24 оснащен восемью баллонами с закисью азота. В результате «Большой Майк» имеет мощность 3424 л.с. при 2500 оборотах в минуту, которая подается на задние колеса через коробку передач Allison HT740.

У тягача также были доработаны передняя подвеска и рулевое управление, чтобы сократить радиус разворота и сделать грузовик более маневренным. Задняя подвеска у тягача пневматическая.

Кабина тягача была увеличена и оснащена еще двумя дверями для пассажиров второго ряда сидений. На приборной панели размещены более 24 датчиков и приборов, а четыре камеры на носу автомобиля транслируют водителю все, что происходит на дороге перед капотом его монстра. У грузовика есть еще один мотор, который используется как вспомогательный генератор для питания телевизора диагональю 40 дюймов и аудиосистемы мощностью 1500 Вт.

Поскольку Thor24 весит более 13,6 тонны, а тормозная система осталась штатной и не в состоянии быстро остановить машину, его оснастили тремя парашютами, установленными на поперечной балке задней оси.

24 цилиндра, 28 литров, 3424 л.с. — когда Сатане нужно прокатиться На создание этого монстра, похожего на Оптимуса Прайма в роли Джокера, ушло 7 лет и 7 миллионов долларов. 24 цилиндра, 28 литров, 3424 л.с. — когда Сатане нужно прокатиться

Особый интерес представляют заводские доработки. Например, Волга имела 12 версий, которые почти никто никогда не видел.

Фото: autoblog.com