Цены на топливо в 2020 году «будут держаться» за... 426,6 млрд рублей

О том, какими будут цены на бензин и дизельное топливо в следующем году, рассказали в Минэнерго.

Минэнерго заявило о правильности найденного в 2019 году решения, направленного на сдерживание роста розничных цен на топливо. Согласно оценке министерства, в течение года цены, например, на бензин АИ-92 выросли менее чем на 1%, а стоимость бензинов АИ-95 и АИ-98 увеличилась чуть более чем на 1%.

С 2019 года действует так называемый демпфирующий механизм. Проще говоря, это компенсации нефтеперерабатывающим заводам потерь в выручке при изменении стоимости барреля нефти на мировом рынке. Деньги на компенсации выделяются из бюджета. Сумма компенсаций меняется в зависимости от разницы стоимости нефти, отправляемой на экспорт, и цен на бензин и солярку на рынке России.

Этот механизм, как заявляют в министерстве, прекрасно проявил себя, а значит будет применяться и в 2020 году.

«Как экономическая мера демпфер позволил и в дальнейшем позволит снижать волатильность цен внутреннего рынка на автомобильный бензин и дизельное топливо за счет автоматической подстройки размеров соответствующей субсидии, предоставляемой НПЗ, а также не допустить роста цен на автозаправочных станциях выше уровня инфляции. Находится под контролем ситуация и на 2020 год — базовые цены, которые используются как цены отсечек для расчета демпферных компенсаций, будут также увеличены на инфляцию — таким образом, ситуация должна быть стабильной с учетом запланированного роста по инфляции на протяжении всего года», — приводит РГ слова представителя Минэнерго.

Таким образом, в течение 2020 года цены на топливо могут увеличиться максимум на 4%, согласно прогнозам по величине инфляции. Тем временем, сдерживание цен на АЗС обходилось в 2019 году бюджету, согласно оценке Минфина, в 3,5 рубля за каждый купленный литр. Согласно проекту бюджета на 2020 год, на компенсации нефтяникам предусмотрено 426,6 млрд рублей. Это на 45,6% больше, чем потребовалось в 2019 году.

Минпромторг заявил о систематическом недоливе топлива на АЗС.

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