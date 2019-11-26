«Прискачем через 5 минут»: в Подмосковье заработало самое странное такси в мире — журнал За рулем

«Прискачем через 5 минут»: в Подмосковье заработало самое странное такси в мире

Довольно необычный сервис появился в Коломне. Горожане и туристы теперь могут воспользоваться услугами... кареты в качестве такси.

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Белоснежная карета, запряженная парой лошадей, работает строго по графику — в выходные с 13 до 18 часов дня. Этот сказочный транспорт курсирует по «старому городу», который, как утверждают специалисты местного управления культуры, наполнен тайнами и легендами прошлого.

Чтобы почувствовать атмосферу XIX века, нужно подойти ко входу в Кремлевский дворик на улице Лажечникова и вызвать по телефону ямщика. Не исключено, что у дам, которые будут садиться в роскошный транспорт, ненароком спадет сапог или ботинок — ведь в такой карете невольно каждая дама почувствует себя Золушкой.

Самые необычные такси в мире

  • Такси на гусеничном ходу (единственный экземпляр находится во Франции — это копия Peugeot 406, которой владел главный герой комедии «Такси»
  • Такси-электрокары (распространены в Швейцарии)
  • Hummer-такси (работает в штате Техас)
  • Аэротакси (сначала появилось во Флориде, а теперь есть во многих городах по всему миру)
  • Porsche Cayenne — самое дорогое в мире такси (где бы вы думали оно есть? В Москве!)

  • 5 уловок таксистов, из-за которых мы теряем свои деньги.

Фото: Комитет по туризму Московской области

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