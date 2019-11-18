5 уловок таксистов, из-за которых мы теряем свои деньги

С появлением агрегаторов поездки на такси стали прозрачнее, а их водители… еще изворотливее. «За рулем» пробежался по форумам и поговорил с обманутыми клиентами, чтобы вычислить самые распространенные схемы развода.

Хитрость 1. Платное ожидание

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Любимая «фишка» таксистов. В большинстве компаний при подаче машины клиенту дается для выхода 3–5 минут. Дальше начинается платное ожидание. Казалось бы, все честно: либо двигай шустрее к такси, либо готовься раскошеливаться. Вот только многие водители включают уведомление о прибытии на место, а по факту проезжают дальше и останавливаются, например, с торца дома или в другом дворе. Растерянный клиент при этом вынужден метаться по улице в поисках «извозчика», теряя и время, и деньги. После обнаружения таксист, конечно же, будет ругать приложение, которое выдало ему неточные координаты. Но это не ваши проблемы — обращайтесь в службу поддержки и требуйте вернуть нечестно списанные деньги.

Хитрость 2. Нажми на кнопку — получишь результат

Пасть жертвой платного ожидания клиент может даже будучи уже в салоне автомобиля. Находятся таксисты, которые во время поездки умудряются незаметно для пассажира периодически кликать на счетчике кнопку «пауза». Система считывает это как остановку в пути и активирует платное ожидание. Часики тикают — стоимость поездки растет. Так что, как говорится, следите за руками.

Хитрость 3. Каршеринг нарасхват

А вот эта уловка характерна уже для таксистов в крупных городах, где есть аэропорт и каршеринг. Все мы знаем, что уехать из аэропорта на такси — недешевое удовольствие. Поэтому в последнее время многие из нас предпочитают пользоваться каршем. В Москве так выходит чуть ли не в два раза дешевле. Бомбилы об этом знают и отчаянно воюют с «чужаками» на местной парковке. Одни отгоняют каршеринг подальше от аэропорта, а потом за ними приезжает коллега на большом автомобиле и возвращает к месту работы. Другие просто ставят машины на бронь, чтобы они были недоступны для аренды настоящими клиентами. Хоть опрошенные «За рулем» водители и твердят в один голос, что этим не промышляют, схема реально рабочая — выручка с лихвой окупает вложения. Ведь многие клиенты все же поленятся топать с чемоданами пару километров и заплатят вьющемуся около них таксисту.

Хитрость 4. Поездка одна — цены разные

Вариант развода клиентов, привыкших расплачиваться наличкой. Некоторые таксисты имеют в машине два таксометра — один, так сказать, «правильный» и демонстрирующий стоимость поездки по вашему тарифу; другой — «левый», в котором отображается поездка с учетом более дорогостоящего тарифа. Клиент при этом, естественно, видит только второй таксометр. Приехав в пункт назначения, он будет неприятно удивлен: итоговая сумма заказа оказалась чуть выше, чем ему обещали изначально. На это у бывалого таксиста всегда наготове целый арсенал аргументов: пробки, навигатор повез другим маршрутом, у вас в телефоне была указана только приблизительная сумма поездки… На деле любой из вариантов — вранье. Звоните диспетчеру или пишите в службу поддержки. Пусть разбираются с этим «счетоводом».

Хитрость 5. Ребята и зверята

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Некоторые услуги оплачиваются в такси отдельно. Например, детское кресло, крупный багаж или перевозка домашних животных. Водитель может незаметно добавить одну из них к счету клиента, делая ставку на то, что ему сейчас вообще не до этого. Основная «целевая аудитория» таких предприимчивых таксистов — люди, опаздывающие в аэропорт, пассажиры глубоко подшофе или служащие, за которых машину оплачивает фирма. Как рассказала «За рулем» руководитель отдела клиентского сервиса одной из крупных торговых сетей Москвы, судя по детализациям поездок, ее сотрудники чуть ли не каждую смену уезжают на корпоративном такси домой вместе с животными. Выход один: внимательно смотреть отчеты и разбираться с техподдержкой, если возникли вопросы.

Стать жертвой обмана таксистов легче, чем кажется. Ведь на каждое сверхсовременное программное обеспечение найдется пытливый человеческий ум. И все же мы собрали несколько рекомендаций, чтобы вы могли по максимуму себя обезопасить:

В следующий раз, садясь в такси, задайтесь вопросом, хорошо ли вам видно таксометр. Нет ничего странного в том, чтобы попросить водителя установить его в пределах вашего поля зрения.

Если на экране служебного планшета или смартфона у таксиста стоит блокировка, требуйте ее отключить. Недостаток информации — главный козырь таксиста.

Не утыкайтесь в телефон сразу после начала поездки. Следите за манипуляциями водителя с таксометром. Другая крайность: вступление с таксистом в оживленную дискуссию. Опытный бомбила может заболтать вас так, что имя свое забудете, не говоря уже об изначальной цене поездки.

Не спускайте таксистам с рук мелкое жульничество. Тем самым вы поощряете систему, в которой клиент всегда оказывается крайним. Помните, вы имеете право требовать перерасчета, если вам предоставили некачественный сервис.

А вы сталкивались с разводками таксистов? Напишите нам о своих методах борьбы в комментариях.