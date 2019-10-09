Названа средняя зарплата таксиста. И она растет!

Вот кто, оказывается, является настоящим представителем среднего класса. Зарплата таксиста в России в этом году составила 63 тысячи рублей в месяц — в 1,5 раза больше, чем два года назад.

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Исследование провели эксперты Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации. По их данным, в Москве и Санкт-Петербурге средний доход водителей в 2019 году составил около 83 тысяч рублей в месяц. В других городах-миллионниках, согласно подсчетам, таксисты зарабатывают примерно 74 тысячи рублей в месяц. А меж тем средняя зарплата по стране 43 400 рублей.

Повышение доходов водителей такси произошло довольно резко. В тех же миллионниках еще в 2017 году их зарплата составляла 35 тысяч рублей. А в городах с населением более 500 тыс. человек доход отдельно взятого таксиста не превышал 24 тысяч. Сейчас он дорос до 47 тысяч.

Эксперты Аналитического центра связывают этот скачок с ростом популярности агрегаторов.

В исследовании отмечается, что в 2019 году они заняли порядка 60% легального рынка такси. Крупнейший игрок на рынке «Яндекс.Такси» занял 27% рынка, за ним следуют «Везёт» с долей 12% и «Максим» с 9%.

Количество водителей в России, по мнению аналитиков, стабилизировалось. Число официально занятых в отрасли в 2018 году составило 584 тыс. человек. По итогам 2019 года в России ожидается, что таксистами будет работать порядка 600 тыс. человек.

О каких такси и таксистах мечтают россияне? Читайте наше исследование.

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