Страховка от таксистов: инструкция по получению денег после ДТП

Прецедент с компанией-агрегатором услуг такси в корне меняет взаимоотношения перевозчиков и пассажиров. Ведь до последнего времени ответственность за ущерб жизни, здоровью или багажу пассажира возлагалась на водителя, исполнявшего заказ, что обычно приводило к невозможности получить справедливую компенсацию: ­водители такси — люди, как правило, невысокого достатка.

К сожалению, перевозка пассажиров легковым такси не покрывается обязательным страхованием гражданской ответственности перевозчиков пассажиров. Соответствующий законопроект застрял в Государственной Думе. Правда, некоторые агрегаторы после решения пленума Верховного суда РФ № 26 от 26 июня 2018 года стали добровольно страховать свою ответственность перед пассажирами на сумму до двух миллионов рублей, - но теперь ситуация в корне другая.

1. Выясните про страховку.

Сначала нужно выяснить, была ли застрахована поездка тем самым агрегатором-добровольцем. Это можно сделать в службе поддержки агрегатора или на его интернет-сайте. Некоторые сервисы страхуют свои поездки сразу в нескольких страховых компаниях, поэтому надо уточнить, в каких именно.

2. Зафиксируйте повреждения себя и багажа.

Затем необходимо четко зафиксировать повреждения багажа в результате аварии и свои травмы. Если они незначительные, достаточно визита в травмпункт. Если же вам не повезло, отправляйтесь в лечебное учреждение — после осмотра и постановки диагноза медики оформят необходимые бумаги.

3. Обращайтесь в страховую.

Если поездка была застрахована, то документов от ГИБДД и лечебного учреждения достаточно, чтобы обратиться в страховую компанию за выплатой. Выплаты производятся по разным схемам. К сожалению, ФЗ‑67 «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика» пока не распространяется на такси. Но в целом, если исходить из уже имеющейся практики, выплаты довольно значительные и в типичных случаях достигают нескольких сотен тысяч рублей. Здесь крайне важен тот факт, что разницы в цене поездки с договором страхования и без него практически нет: плата возрастает примерно на рубль, что совершенно незаметно как для пассажира, так и для водителя.

4. Или обращайтесь в суд

Если же поездка не была застрахована агрегатором, который сэкономил так целый рубль, то после получения документов от ГИБДД и лечебного учреждения для возмещения ущерба надо обратиться в суд. В качестве соответчика агрегатора будет выступать страховая компания, которая застраховала автомобиль-такси по ОСАГО.

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Аргументация для возмещения ущерба содержится в решении пленума Верховного суда РФ № 26 от 26 июня 2018 года: «Лицо, к которому обращается клиент для заключения договора перевозки пассажиров и багажа, отвечает перед пассажиром за причиненный в процессе перевозки вред, если оно заключило договор перевозки от своего имени либо из обстоятельств заключения договора (например, рекламные вывески, информация на сайте в сети „Интернет“, переписка сторон при заключении договора и т. п.) у добросовестного гражданина-потребителя могло сложиться мнение, что договор перевозки заключается непосредственно с этим лицом, а фактический перевозчик является его работником либо третьим лицом, привлеченным к исполнению обязательств по перевозке (пункт 3 статьи 307, статья 403 ГК РФ, статьи 8, 9 Закона о защите прав потребителей)».

если владелец мобильного приложения, через которое вы осуществили заказ легкового такси, начинает рассказывать вам, что они являются лишь «доской объявлений», не верьте.

Вы поняли? Аргументы агрегаторов о том, что они являются лишь информационной площадкой, сейчас не работают. ПоэтомуНаймите профессионального юриста, чтобы он помог составить исковое заявление в суд.

Аналогичные правила теперь действуют и в случае заказа такси по телефону. Отвечать перед вами будет не водитель, а тот сервис, который принял заказ и организовал поездку.

Более сложная ситуация наступает тогда, когда вы поймали такси по старинке, постояв с вытянутой рукой на краю тротуара. В этом случае вы заключаете прямой договор фрахтования легкового такси с конкретным водителем. И если что-то пошло не так, весь причиненный вам ущерб надо будет взыскивать либо с него, либо, если водитель был трудоустроен и находился на работе, с таксопарка, в котором он работает.

Автор: Петр Шкуматов