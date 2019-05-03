Страховка от таксистов: инструкция по получению денег после ДТП

Прецедент с компанией-агрегатором услуг такси в корне меняет взаимоотношения перевозчиков и пассажиров. Ведь до последнего времени ответственность за ущерб жизни, здоровью или багажу пассажира возлагалась на водителя, исполнявшего заказ, что обычно приводило к невозможности получить справедливую компенсацию: водители такси — люди, как правило, невысокого достатка.
К сожалению, перевозка пассажиров легковым такси не покрывается обязательным страхованием гражданской ответственности перевозчиков пассажиров. Соответствующий законопроект застрял в Государственной Думе. Правда, некоторые агрегаторы после решения пленума Верховного суда РФ № 26 от 26 июня 2018 года стали добровольно страховать свою ответственность перед пассажирами на сумму до двух миллионов рублей, - но теперь ситуация в корне другая.
Итак, что делать, если вы попали в ДТП, будучи пассажиром такси, вызванного через одну из фирм-агрегаторов?
1. Выясните про страховку.
Сначала нужно выяснить, была ли застрахована поездка тем самым агрегатором-добровольцем. Это можно сделать в службе поддержки агрегатора или на его интернет-сайте. Некоторые сервисы страхуют свои поездки сразу в нескольких страховых компаниях, поэтому надо уточнить, в каких именно.
2. Зафиксируйте повреждения себя и багажа.
Затем необходимо четко зафиксировать повреждения багажа в результате аварии и свои травмы. Если они незначительные, достаточно визита в травмпункт. Если же вам не повезло, отправляйтесь в лечебное учреждение — после осмотра и постановки диагноза медики оформят необходимые бумаги.
3. Обращайтесь в страховую.
Если поездка была застрахована, то документов от ГИБДД и лечебного учреждения достаточно, чтобы обратиться в страховую компанию за выплатой. Выплаты производятся по разным схемам. К сожалению, ФЗ‑67 «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика» пока не распространяется на такси. Но в целом, если исходить из уже имеющейся практики, выплаты довольно значительные и в типичных случаях достигают нескольких сотен тысяч рублей. Здесь крайне важен тот факт, что разницы в цене поездки с договором страхования и без него практически нет: плата возрастает примерно на рубль, что совершенно незаметно как для пассажира, так и для водителя.
4. Или обращайтесь в суд
Если же поездка не была застрахована агрегатором, который сэкономил так целый рубль, то после получения документов от ГИБДД и лечебного учреждения для возмещения ущерба надо обратиться в суд. В качестве соответчика агрегатора будет выступать страховая компания, которая застраховала автомобиль-такси по ОСАГО.
Аргументация для возмещения ущерба содержится в решении пленума Верховного суда РФ № 26 от 26 июня 2018 года: «Лицо, к которому обращается клиент для заключения договора перевозки пассажиров и багажа, отвечает перед пассажиром за причиненный в процессе перевозки вред, если оно заключило договор перевозки от своего имени либо из обстоятельств заключения договора (например, рекламные вывески, информация на сайте в сети „Интернет“, переписка сторон при заключении договора и т. п.) у добросовестного гражданина-потребителя могло сложиться мнение, что договор перевозки заключается непосредственно с этим лицом, а фактический перевозчик является его работником либо третьим лицом, привлеченным к исполнению обязательств по перевозке (пункт 3 статьи 307, статья 403 ГК РФ, статьи 8, 9 Закона о защите прав потребителей)».Вы поняли? Аргументы агрегаторов о том, что они являются лишь информационной площадкой, сейчас не работают. Поэтому если владелец мобильного приложения, через которое вы осуществили заказ легкового такси, начинает рассказывать вам, что они являются лишь «доской объявлений», не верьте. Наймите профессионального юриста, чтобы он помог составить исковое заявление в суд.
Аналогичные правила теперь действуют и в случае заказа такси по телефону. Отвечать перед вами будет не водитель, а тот сервис, который принял заказ и организовал поездку.
Более сложная ситуация наступает тогда, когда вы поймали такси по старинке, постояв с вытянутой рукой на краю тротуара. В этом случае вы заключаете прямой договор фрахтования легкового такси с конкретным водителем. И если что-то пошло не так, весь причиненный вам ущерб надо будет взыскивать либо с него, либо, если водитель был трудоустроен и находился на работе, с таксопарка, в котором он работает.
Автор: Петр Шкуматов
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