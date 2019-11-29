«Умные» шины поговорят с автомобилями и предупредят об опасности

Сверхтехнологичными становятся не только сами автомобили, но и отдельные их элементы. Так, шина с кибертехнологией скорректирует работу систем автомобиля и расскажет о дорожной обстановке другим транспортным средствам.

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В первую очередь, такая покрышка может взаимодействовать с бортовой электроникой своего автомобиля и, в частности, с системами помощи водителю. Речь идет о технологии Cyber ​​Car от Pirelli, которая была разработана в сотрудничестве с известными производителями автомобилей. В виде прототипа ее показывали еще на Женевском автосалоне 2018 года, но с тех пор существенно доработали.

Встроенные в шины датчики собирают важные данные, такие как давление, внутренняя температура, глубина протектора, и передают информацию системам автомобиля. «Умные» шины также могут активировать такие функции, как ABS и система контроля устойчивости. Например, считывая эту информацию, транспортное средство может изменить определенные настройки, чтобы сделать поездку безопаснее и комфортнее.

Остаточный заряд аккумуляторных батарей в электрокарах в настоящее время рассчитывается с использованием стандартных параметров, но бортовая электроника Cyber ​​Car от Pirelli может предоставить более точную информацию. Зная точный вес транспортного средства (а шина может даже взвешивать автомобиль!), центральный блок управления более точно рассчитает оставшуюся зарядку, что очень важно для электрокаров, которые, в отличие он машин с ДВС заряжаются медленно.

Эта система тестировалась и раньше, но в 2019 году Pirelli расширила ее функционал. Теперь кибершина на основе датчиков может быть подключена к стандарту широкополосной мобильной связи 5G и, например, через свою сеть передавать информацию о риске аквапланирования, определяемом шинами, другим транспортным средствам (коммуникация автомобиль-автомобиль). А те, в свою очередь, передадут информацию об опасности на конкретном участке другим транспортным средствам, чтобы они, при необходимости, смогли заранее скорректировать маршрут.

«Умные» шины поговорят с автомобилями и предупредят об опасности Сверхтехнологичными становятся не только сами автомобили, но и отдельные их элементы. Так, шина с кибертехнологией скорректирует работу систем автомобиля и расскажет о дорожной обстановке другим транспортным средствам. «Умные» шины поговорят с автомобилями и предупредят об опасности

Пока «умные шины не вошли в повседневную жизнь обычного автовладельца, мы предлагаем традиционный тест шипованных шин: дорогих, подешевле и „никаких“.

Фото: Pirelli