Ох уж эти санкции! Рабочие ГАЗа отправились протестовать в Германию

Они хотят привлечь внимание мировой общественности к своей проблеме — ведь уже завтра могут остаться без работы.

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Рабочие отправились в автопробег #SaveGAZ из Нижнего Новгорода и проедут более 4 тыс. километров на автомобилях ГАЗель NEXT через Белоруссию, Польшу, Чехию, Австрию. Финиширует протестная акция в немецком Дюрене, где с 9 по 11 декабря пройдет заседание автокомитета глобального рабочего союза IndustriAll. Там газовцы встретятся с лидерами профсоюзов автомобильной отрасли разных стран и выскажутся о наболевшем.

Предприятия ГАЗа находятся в санкционном списке США с апреля 2018 года, и хотя Минфин Соединенных Штатов объявлял несколько отсрочек по вступлению санкций в силу и очередной дедлайн перенесен на 31 марта 2020 года, это не спасение, а лишь отложенная катастрофа. Вступление санкций в силу грозит остановкой конвейера, рабочие предприятия могут остаться без работы. Ведь практически во всех моделях ГАЗа присутствуют иностранные компоненты, и даже если их доля невелика, собрать без них автомобиль невозможно. Кроме того, все перспективные проекты на предприятии заморожены, сейчас иностранные детали поставляют только для текущих задач. Надежды на импортозамещение и полную локализацию не оправдались, хотя многое сделано, но остаются узлы, за которые не берутся никакие отечественные компании.

«Если Министерство финансов США не снимет санкции с ГАЗа, наши заводы могут закрыться за одну ночь. Рабочие живут в неопределенности, не зная, будет ли у них работа и смогут ли они завтра прокормить детей. Санкции — это угроза для 40 тысяч рабочих наших предприятий и для 400 тысяч работников смежных заводов и их семей», — отмечает председатель профсоюзного комитета ГАЗа Сергей Солодов.

Чтобы спасти завод, работники готовы стучаться во все двери. В июле они приехали к посольству США в Москве и призвали американское правительство отменить санкции против ГАЗа, а молодежь Ярославского моторного завода «Группы ГАЗ» даже записала рэп на актуальную тему.

Сотрудничество с ГАЗом уже прекратил Daimler, а в сентябре и Volkswagen предупредил российское предприятие о прекращении взаимодействия, если санкциям все же дадут ход.

Ох уж эти санкции! Рабочие ГАЗа отправились протестовать в Германию Они хотят привлечь внимание мировой общественности к своей проблеме — ведь уже завтра могут остаться без работы. Ох уж эти санкции! Рабочие ГАЗа отправились протестовать в Германию

Фото:ГАЗ